Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại các cuộc gặp, lãnh đạo các nước và các tổ chức quốc tế đã gửi lời chia buồn và chia sẻ sâu sắc với nhân dân Việt Nam về những mất mát về con người và tài sản trong các đợt bão lũ vừa qua.

* Tại cuộc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gặp Hoàng thái tử Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), Khaled bin Mohamed Al Nahyan, hai bên bày tỏ vui mừng về sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – UAE, nhất là sau 1 năm hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện và ký kết Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam – UAE (CEPA) trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng đến UAE tháng 10/2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Quốc vương và lãnh đạo cấp cao UAE sớm thăm Việt Nam để phát triển quan hệ song phương lên tầm cao mới; nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm UAE năm 2024, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố quan hệ hợp tác với UAE, một trong những trung tâm kinh tế và tài chính hàng đầu thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng hai bên cần tích cực phối hợp tổ chức Hội nghị Đầu tư UAE - Việt Nam tại Việt Nam dự kiến tháng 4/2026, mở rộng hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng, an ninh lương thực, công nghiệp Halal. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị UAE đẩy mạnh đầu tư và hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thúc đẩy sớm khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC).

Hoàng thái tử Khaled bin Mohamed Al Nahyan khẳng định UAE luôn coi trọng phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Việt Nam, một trong những đối tác thương mại và đầu tư quan trọng của UAE tại khu vực Đông Nam Á; nhất trí cao với những đề nghị của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, khoa học – công nghệ, quốc phòng và du lịch, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện và Hiệp định CEPA; cho biết sẽ cử các đoàn UAE trong lĩnh vực đầu tư, hợp tác tài chính... sớm thăm Việt Nam để thúc đẩy các dự án cụ thể. Hoàng thái tử Khaled bin Mohamed Al Nahyan cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng về hợp tác thể thao, đặc biệt là hỗ trợ phát triển bóng đá trẻ.

Nhân dịp này, hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và quốc tế, trong đó có tiến trình tái thiết Dải Gaza trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế.

* Gặp lại Tổng thống Brazil Lula da Silva, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Brazil kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược.

Tổng thống Lula da Silva khẳng định đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, bày tỏ mong muốn và quyết tâm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Brazil-Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn những tình cảm đặc biệt của Tổng thống Lula da Silva dành cho Việt Nam và hoan nghênh Chính phủ Brazil đã quyết định công nhận Quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh và nhất trí tạo thuận lợi hơn nữa cho đầu tư, thương mại, mở cửa thị trường cho các mặt hàng nông sản của nhau, thúc đẩy sớm khởi động và hoàn tất đàm phán Hiệp định Ưu đãi thương mại (PTA) giữa Việt Nam với Khối Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR). Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường hợp tác nông nghiệp, đặc biệt là hợp tác sản xuất và xuất khẩu cà phê.