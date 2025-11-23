Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp lãnh đạo nhiều nước và các tổ chức quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự cuộc gặp giữa Thủ tướng Canada Mark Carney và Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EU) Ursula von der Leyen về Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Gặp lại Thủ tướng Canada Mark Carney, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề thuận lợi để đẩy mạnh hợp tác thực chất, hiệu quả hơn thời gian tới. Thủ tướng bày tỏ mong muốn đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ trở thành trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương, nhằm khai thác hiệu quả tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế và lợi thế cùng là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP); đề nghị Canada mở cửa thị trường cho hàng hóa Việt Nam, đẩy mạnh đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, cùng có lợi.



Thủ tướng Canada khẳng định Canada luôn coi Việt Nam là đối tác quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhất trí với các đề xuất hợp tác của Thủ tướng Chính phủ; đề nghị phối hợp chặt chẽ để thúc đẩy các nội dung hợp tác như đã thống nhất, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Canada phát triển ngày càng thực chất, hướng đến tầm cao mới. Thủ tướng Chính phủ trân trọng mời Thủ tướng Canada sớm thăm Việt Nam, Thủ tướng Canada vui vẻ nhận lời.

* Gặp Tổng thống Angola João Lourenço, Chủ tịch Liên minh châu Phi (AU) 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các lãnh đạo Việt Nam đến Ngài Tổng thống; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ truyền thống, hữu nghị và mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia châu Phi, trong đó có Angola, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, trong đó hai bên cần đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng thế mạnh sang nhau trong bối cảnh cạnh tranh thương mại gay gắt hiện nay. Với vai trò Quan sát viên của AU (từ tháng 12/2023), Việt Nam sẵn sàng tiếp tục đồng hành để có thêm những đóng góp thiết thực vào Chương trình Nghị sự 2063 của Liên minh châu Phi (AU), đồng thời mong Angola ủng hộ thúc đẩy đàm phán FTA giữa Việt Nam với khu vực thương mại tự do lục địa châu Phi.

Về quan hệ song phương, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước chuyến thăm Angola tháng 8/2025 vừa qua của Chủ tịch nước Lương Cường rất thành công, hai nước đã xác định định hướng xây dựng “quan hệ đối tác hợp tác cùng phát triển” Việt Nam - Angola trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam.

Tổng thống Angola João Lourenço cảm ơn tình cảm chân tình của Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, khẳng định nhất quán ủng hộ Việt Nam tăng cường quan hệ với AU và các nước châu Phi, trong đó có Angola. Tổng thống Angola hoan nghênh và cam kết sẽ tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đầu tư tại Angola, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, viễn thông, năng lượng, mong phía Việt Nam sớm cử đoàn đoàn liên ngành và doanh nghiệp thăm Angola để thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể trên cơ sở định hướng và các cam kết của Lãnh đạo Cấp cao hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã chuyển lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường mời Tổng thống Angola sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Angola vui vẻ nhận lời.