Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Nam Phi

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nam Phi. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đại sứ Việt Nam tại Nam Phi Hoàng Sỹ Cương cho biết cộng đồng người Việt tại Nam Phi không nhiều. Người Việt Nam bắt đầu sinh sống tại vùng đất này từ trước năm 1990. Đời sống bà con cơ bản ổn định, tuy chưa có những doanh nghiệp lớn nhưng mọi người đều hướng về quê hương.

Đại sứ cho rằng, cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến địa bàn Châu Phi nói chung và Nam Phi nói riêng, nhất là khai thác các thị trường mới; tiếp tục thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác làm nền tảng; đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp…

Ông Lê Hoài Nam, Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Nam Phi cho biết, những người Việt Nam đặt chân đến đây hơn 30 năm trước qua nhiều con đường khác nhau như đi lao động, di trú theo hôn nhân, du học, di cư…

Tuy không đông, nhưng cộng đồng người Việt tại Nam Phi tự hào và luôn luôn hướng về quê cha đất mẹ, vui mừng trước những đổi thay mạnh mẽ của đất nước, quê hương; tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương và tự hào được góp phần vào gắn kết tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Nam Phi.

Bày tỏ vinh dự, tự hào được Thủ tướng tới thăm và vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương, bà con nêu một số kiến nghị, đề xuất liên quan bảo đảm địa vị pháp lý, tạo thuận lợi về thị thực, lao động cho người Việt Nam tại Nam Phi; tạo điều kiện cho bà con ở xa Tổ quốc thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tổ chức các hoạt động cộng đồng; dạy tiếng Việt cho trẻ em bằng các hình thức trực tuyến, trực tiếp và tìm hiểu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; quan tâm đến công tác cộng đồng tại các địa bàn xa xôi, khó khăn…

Bày tỏ vui mừng trước những quyết sách mới của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; bà con khẳng định cộng đồng trí thức, chuyên gia khoa học công nghệ Việt Nam ở nước ngoài cũng là một bộ phận không thể tách rời của nền khoa học công nghệ trong nước; đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác giáo dục – đào tạo và khoa học – công nghệ giữa hai nước.

Phát biểu tại cuộc gặp, trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng gửi tới cộng đồng lời chào thân thiết, lời hỏi thăm ân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất từ quê nhà.

Thủ tướng nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Nam Phi là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, gắn bó lâu đời, nhất là trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước tại Việt Nam và cuộc đấu tranh của nhân dân Nam Phi chống chế độ Apartheid và cải cách dân chủ, vì hạnh phúc, ấm no của Nhân dân. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Phi đã có những trao đổi, tiếp xúc ngay từ năm 1955 tại Hội nghị Đoàn kết Á-Phi tại Bandung, Indonesia.

Ngày nay, quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ. Nam Phi đã trở thành đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu và mong muốn của nhân dân hai nước. Không gian hợp tác giữa hai nước còn rất rộng, hai bên cần đưa quan hệ song phương ngày càng sâu rộng, thực chất, hiệu quả hơn, cùng có lợi.