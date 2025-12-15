Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác đúng hẹn

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với các nhà thầu, đơn vị thi công Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Cảng hàng không quốc tế Long Thành được xây dựng trên diện tích hơn 5.000ha tại xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Dự án có tổng mức đầu tư khái toán là hơn 16 tỷ USD, chia thành 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là hơn 5,4 tỷ USD, với công suất 25 triệu hành khách/năm và 1,2 triệu tấn hàng hóa/năm; gồm 4 dự án thành phần.

Kiểm tra, động viên các lực lượng đang thi công trên công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, cảm ơn các đơn vị, nhà thầu, đặc biệt là hơn 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân đang ngày đêm cùng 3.000 máy móc, thiết bị hối hả thi công, đẩy nhanh tiến độ để vận hành, đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Thủ tướng phấn khởi khi Dự án thành phần 1 (xây dựng trụ sở các cơ quan nhà nước) đã cơ bản hoàn thành, tiếp tục giai đoạn hoàn thiện nước rút để đảm bảo hoàn thành trước ngày 19/12. Bên cạnh đó, dự án thành phần 2 (các công trình quản lý bay) với các hạng mục như Đài kiểm soát không lưu… đang được hoàn thiện, lắp đặt thiết bị đảm bảo phục vụ bay vào ngày 19/12 và hoàn thành đồng bộ theo tiến độ của Dự án tổng thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tuyến giao thông kết nối (thuộc Cảng hàng không Quốc tế Long Thành). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhấn mạnh, dự án thành phần 3 (các công trình thiết yếu phục vụ hoạt động sân bay) là hết sức quan trọng, Thủ tướng lưu ý dự án có 15 gói thầu, song mới hoàn thành 3 gói, 12 gói vẫn đang thi công. Do đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy triển khai đồng bộ thi công, hoàn thiện các hạng mục, nhất là đường cất hạ cánh, tuyến giao thông kết nối, Nhà ga hành khách, đường lăn sân đỗ... bảo đảm cơ bản hoàn thành công tác xây dựng để triển khai bay vào ngày 19/12.

Thủ tướng cũng kiểm tra và bày tỏ hài lòng vì dự án thành phần 4 (các công trình dịch vụ mặt đất) đang được các nhà đầu tư tích cực triển khai để phục vụ khai thác giai đoạn 1, phấn đấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng trước ngày 19/12; đảm bảo khai thác đồng bộ theo tiến độ của Dự án tổng thể.

* Sau khi thị sát công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với các bộ, ngành, đơn vị để rà soát các nhiệm vụ triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm cách đây 1 tháng để đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026.

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng biểu dương các đơn vị đã tập trung cao độ cho dự án. Các hạng mục, công trình thay đổi theo từng ngày, từng tuần, từng tháng. Trong đó, hạng mục Nhà ga hành khách – "trái tim" của sân bay và Đài kiểm soát không lưu - "bộ óc" của sân bay đã sắp hoàn thiện; đường băng – hạ tầng cốt lõi của sân bay đã sáng đèn; cấp điện, nước đầy đủ, ổn định. Các trạm xăng dầu; thông tin liên lạc đã thông suốt; đường kết nối nội bộ sân bay đang được tiến hành khẩn trương; cảnh quan môi trường, sân đỗ, bãi cỏ đang được hoàn thiện…

Với mục tiêu đón chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12 và đưa vào khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ” đẩy nhanh tiến bộ, bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh, cảnh quan môi trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Cùng với lực lượng của các đơn vị, nhà thầu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng quân đội, nhất là Quân khu 7 và đơn vị trong khu vực chi viện lực lượng hỗ trợ các đơn vị thi công; lực lượng công an tăng cường lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên toàn công trường.

Thủ tướng yêu cầu rà soát, triển khai các nhiệm vụ bám sát Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến thăm, kiểm tra việc triển khai dự án Cảng hàng không Long Thành cách đây 1 tháng, cũng như các kết luận, chỉ đạo gần đây của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đối với việc triển khai xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành và hướng tới phát triển trung tâm kinh tế hàng không, đô thị sân bay tại Long Thành, Đồng Nai.

Thủ tướng biểu dương, đánh giá cao và giao từng nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong triển khai Cảng hàng không quốc tế Long Thành thời gian tới. Thủ tướng tin tưởng với sự nỗ lực, quyết tâm của tất cả các chủ thể, với phương châm “đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa; đã cố gắng rồi, cố gắng cao hơn nữa; đã nỗ lực rồi, nỗ lực hơn nữa; kết quả tốt rồi, tốt hơn nữa”, để hoàn thiện Cảng hàng không Long Thành tầm cỡ quốc tế, cũng như hệ thống hạ tầng, giao thông kết nối và phát triển kinh tế hàng không tại Đồng Nai như Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo.

* Cũng trong chiều 14/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tình hình triển khai các tuyến giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Kiểm tra thi công nút giao đường kết nối Cảng hàng không Long Thành với cao tốc Biên Hòa - Vũng tàu; nút giao giũa cao tốc Biên Hoà- Vũng Tàu và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Thủ tướng biểu dương các chủ đầu tư, nhà thầu đã nỗ lực ngày đêm, thúc đẩy tiến độ các dự án.

Thủ tướng nhấn mạnh, ngày 19/12 tới đây, Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đón chuyến bay đầu tiên và chính thức khai thác thương mại vào nửa đầu năm 2026. Do đó, các đơn vị cần huy động lực lượng, phương tiện, tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ các dự án để đưa vào khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả các tuyến giáo thông với Cảng hàng không Long Thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, thị sát Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành từ Đài kiếm soát không lưu. Ảnh: Dương Giang-TTXVN



Cùng với các tuyến đường T1, T2, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; cao tốc Bến Lức - Long Thành, Quốc lộ 51, Đường tỉnh 25C (25B), và Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh; nghiên cứu xây dựng tuyến giao thông, đường sắt đô thị, kết nối sân bay Long Thành với trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, tạo thành hành lang giao thông liên vùng, hướng tới đáp ứng yêu cầu phát triển trong tương lai./.