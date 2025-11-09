Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công đồng loạt các trường học tại các xã biên giới đất liền

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu khởi công điểm Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Lễ khởi công được tổ chức trực tuyến với các điểm cầu tại 15 tỉnh: Thanh Hóa, Lai Châu, Lạng Sơn, Điện Biên, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang; được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, các Đài Phát thanh Truyền hình địa phương. Dự sự kiện tại các điểm cầu có các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng, Thủ tưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố...

Hiện nay, cả nước có 956 trường phổ thông ở 248 xã biên giới đất liền. Trong số này, có khoảng 22 trường phổ thông dân tộc nội trú được hưởng chính sách nội trú của Nhà nước; khoảng 160 trường phổ thông dân tộc bán trú được hưởng chính sách bán trú của Nhà nước.

Tại Lễ khởi công, các đại biểu được xem các phóng sự, những chia sẻ về khó khăn và nỗ lực của thầy, trò các trường học vùng biên trong hành trình “gieo con chữ, ươm mầm tri thức”; ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương xây dựng trường nội trú. Đặc biệt là sự nỗ lực, chung tay trong việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp ở các xã biên giới và nỗi mong chờ của các thầy, cô giáo, học sinh về ngôi trường mới.

Thực hiện Kết luận số 81-TB/TW ngày 18/7/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới, Chính phủ đã bàn hành Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26/9/2025 về Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 81-TB/TW. Theo đó, cả nước sẽ đầu tư 248 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học, Trung học cơ sở tại 248 xã biên giới đất liền, ngay trong năm 2025 khởi công xây dựng 100 trường.

Báo cáo tại Lễ khởi công, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chủ động, phối hợp, hướng dẫn 22 tỉnh, thành phố có biên giới đất liền tổ chức rà soát, xác định nhu cầu, lựa chọn, xây dựng phương án đầu tư, chuẩn bị mặt bằng và các điều kiện khác để đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp. Đến nay, có 28 trường đã khởi công và đang thi công xây dựng, cùng với 72 trường được khởi công ngày hôm nay, trong năm 2025 cả nước có 100 trường được khởi công xây dựng.