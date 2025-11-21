Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Algeria

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân cùng lãnh đạo Algeria tại Lễ khánh thành Bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở thủ đô Algiers. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đại lộ Hồ Chí Minh có chiều dài 3km, nằm trên trục Đông - Tây đẹp nhất ở thủ đô Algiers, bên bờ Địa Trung Hải. Điểm đầu của đại lộ là nơi vào tháng 11/1954, sau chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam, các chiến sĩ cách mạng Algeria đã nổ phát súng đầu tiên phát động cuộc khởi nghĩa vũ trang kéo dài 8 năm giành độc lập dân tộc cho nhân dân Algeria. Đại lộ là nơi thể hiện tình cảm gắn kết giữa người dân Algeria với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam, là điểm đến quen thuộc với nhiều bà con người Việt sinh sống ở Algeria và các đoàn công tác của Việt Nam mỗi khi tới Algeria.

Tại khuôn viên trên Đại lộ Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân dự Lễ khánh thành và đặt hoa, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Bia tưởng niệm về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bia tưởng niệm khắc ghi cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng tiếng Arập và tiếng Việt. Trong đó nêu rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Năm 1987, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua nghị quyết vinh danh người là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam và là nhân vật kiệt xuất đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc trên thế giới vì hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành sự quan tâm đặc biệt và ủng hộ tích cực đối với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân Algeria. Người đã cùng các nhà cách mạng Algeria và quốc tế sáng lập báo Le Paria (Người cùng khổ) năm 1922; đến thành phố Biskra năm 1946 và là một trong những nhà lãnh đạo quốc tế đầu tiên công nhận Chính phủ lâm thời Algeria vào năm 1958, đặt nền móng quan trọng phát triển quan hệ truyền thống và hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Algeria.