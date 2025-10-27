Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20

Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 20. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh EAS kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu chặng đường hai thập kỷ hình thành và phát triển của diễn đàn đối thoại cấp cao hàng đầu khu vực về chiến lược, chính trị - an ninh và kinh tế.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các nước EAS đánh giá cao vai trò quan trọng và tiềm năng hợp tác to lớn của EAS, với 18 thành viên, đại diện hơn một nửa dân số và khoảng 60% GDP toàn cầu. Năm 2024, kim ngạch thương mại hàng hóa giữa ASEAN và các Đối tác EAS đạt khoảng 1,9 nghìn tỷ USD, dòng vốn FDI đạt gần 93 tỷ USD, phản ánh triển vọng hợp tác sâu rộng trong khu vực.

Các nhà Lãnh đạo ghi nhận những kết quả tích cực trong triển khai Kế hoạch hành động EAS giai đoạn 2024–2028, và nhất trí tiếp tục tập trung nguồn lực tăng cường hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mang tính động lực của phát triển khu vực như đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kết nối hạ tầng, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh, giáo dục, y tế và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, phù hợp và gắn kết với Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Lãnh đạo các nước cũng nhấn mạnh trong bối cảnh môi trường khu vực và thế giới biến động sâu sắc, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các nước cần tiếp tục phát huy vai trò của EAS là cơ chế hợp tác mở, bao trùm, minh bạch và dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm trong việc dẫn dắt hợp tác và định hình trật tự khu vực vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng; đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của chủ nghĩa đa phương, đối thoại bình đẳng và xây dựng lòng tin chiến lược.

Các nhà Lãnh đạo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và các nguyên tắc ứng xử đã được thống nhất; xử lý bất đồng bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực; đồng thời tăng cường đối thoại và phối hợp nhằm giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm, ngăn ngừa xung đột và duy trì môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực.