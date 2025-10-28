Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN-New Zealand

Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm ASEAN - New Zealand. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại Hội nghị, Chủ tịch ASEAN 2025 Malaysia, lãnh đạo các nước ASEAN và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đều cảm ơn và đánh giá cao nỗ lực của Việt Nam, trong vai trò nước điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand giai đoạn 7/2024-7/2027, đã tích cực điều phối và hoàn thành đàm phán các văn kiện quan trọng, nâng cấp quan hệ ASEAN-New Zealand lên Đối tác Chiến lược toàn diện, làm nền tảng cho quan hệ và hợp tác ASEAN-New Zealand phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai.

Các nhà lãnh đạo ASEAN và New Zealand khẳng định lại tầm quan trọng của di sản hợp tác bền chặt sau nửa thế kỷ với nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị–an ninh, kinh tế–thương mại, giao lưu nhân dân và hợp tác phát triển và nhấn mạnh Hội nghị Cấp cao kỷ niệm lần này là dịp để hai bên không những cùng nhìn lại chặng đường hợp tác, mà còn định hình tầm nhìn và các chính sách, đưa quan hệ đối tác phát triển lên tầm cao mới.



Các nhà lãnh đạo ASEAN và New Zealand đã thông qua Tuyên bố Tầm nhìn chung kỷ niệm 50 năm quan hệ đối thoại ASEAN-New Zealand, trong đó nhất trí nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, cùng với bốn trụ cột hợp tác về Hòa bình, Thịnh vượng, Con người và Hành tinh. Hội nghị cũng nhất trí thông qua Kế hoạch Hành động ASEAN-New Zealand 2026-2030 để triển khai cụ thể ngay các nội hàm hợp tác.



Bước sang chương mới của quan hệ, hai bên tái khẳng định cam kết mạnh mẽ thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, bảo đảm hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển ở khu vực, hướng tới xây dựng cấu trúc khu vực mở, minh bạch, bao trùm và dựa trên luật lệ, với ASEAN giữ vai trò trung tâm.

Hai bên cũng nhất trí thực thi hiệu quả Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN – Australia - New Zealand (AANZFTA) mới được nâng cấp, hỗ trợ triển khai Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA), tăng cường hợp tác ứng phó các thách thức an ninh phi truyền thống như an ninh mạng, tội phạm xuyên quốc gia, dịch bệnh và biến đổi khí hậu; thúc đẩy hội nhập kinh tế số-xanh, nâng cao năng lực số cho doanh nghiệp MSMEs, mở rộng hợp tác về năng lượng sạch, đổi mới sáng tạo, quản lý và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)...

Hội nghị cũng thống nhất thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa-giáo dục thông qua các chương trình học bổng, đào tạo nghề, trao đổi học sinh, sinh viên; tăng cường trao đổi chính sách và chuyên môn về bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa sáng tạo; đẩy mạnh hợp tác chuyển đổi xanh, nông nghiệp bền vững, nâng cao năng lực dự báo và giảm thiểu rủi ro thiên tai; đồng thời hỗ trợ tăng cường kết nối và thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN.