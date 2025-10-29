Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47: Khẳng định vị trí, vai trò Việt Nam trong ASEAN

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn ASEAN chụp ảnh chung tại Lễ khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Dấu mốc mới của ngôi nhà chung ASEAN

Là chuỗi sự kiện lớn nhất trong năm của ASEAN, Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan có sự tham gia của gần 30 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ các nước ASEAN và các nước, tổ chức đối tác của ASEAN như: Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Canada, Liên hợp quốc (LHQ), Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF)…

Với hơn 20 phiên họp và hoạt động cấp cao, các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề của khối ASEAN và khu vực, cũng như các vấn đề thế giới liên quan, cùng quan tâm. Qua đó, các lãnh đạo đã ký kết, thông qua và ghi nhận gần 70 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với đối tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là về chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh… nhằm cụ thể hóa các mục tiêu đề ra trong Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Đặc biệt, ASEAN chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của khối; Thái Lan và Campuchia đã ký tuyên bố chung về thỏa thuận hòa bình, đánh dấu bước đi chính thức hướng tới việc chấm dứt xung đột và khôi phục hòa bình dọc theo biên giới tranh chấp giữa hai nước.

Tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan trong tâm thế kỷ niệm 30 năm Việt Nam tham gia mái nhà chung ASEAN, chỉ trong 3 ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có lịch trình dày đặc với gần 50 hoạt động cả song phương và đa phương. Thủ tướng Chính phủ và đoàn đại biểu Việt Nam đã tham gia gần 30 hội nghị và hoạt động liên quan. Cùng với chia sẻ tình hình, tầm nhìn và chiến lược phát triển của Việt Nam, chính sách đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đã đưa ra các phân tích, nhận định về tình hình, xu thế trong khu vực và thế giới. Trên cơ sở đó trao đổi, đề xuất các sáng kiến để thúc đẩy hợp tác và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề đang đặt ra hiện nay cho ASEAN và khu vực.

Phát biểu tại Phiên toàn thể của Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng “bao trùm và bền vững” là lựa chọn và yêu cầu chiến lược của ASEAN; đồng thời đề nghị ASEAN phát huy 3 cội nguồn sức mạnh chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu này gồm: sức mạnh đoàn kết và thống nhất; sức sống năng động, tự chủ, tự cường, liên kết nội khối và sức bật đổi mới và sáng tạo.

Tại phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN 2025 (ABIS 2025), Thủ tướng đã trả lời, chia sẻ về ưu tiên phát triển của Việt Nam, chiến lược đổi mới và cam kết đối với tăng trưởng bền vững, toàn diện của Việt Nam, phù hợp với ASEAN và xu thế thế giới; mong muốn bạn bè quốc tế chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng lớn mạnh, phát triển, cùng thụ hưởng thành quả, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, những phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính được các nước đánh giá rất cao, vì Thủ tướng đã có những chia sẻ, những đánh giá rất có trách nhiệm và đúng về tình hình hiện nay; đồng thời đưa ra những phương hướng phù hợp với tình hình. Đặc biệt, Thủ tướng có những sáng kiến quan trọng liên quan đến việc thực hiện kế hoạch hợp tác, phát triển trong khu vực, cũng như những vấn đề liên quan tới nâng cấp quan hệ đối tác giữa ASEAN và một số các đối tác khác…