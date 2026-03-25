Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – LB Nga

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ LB Nga Dmitry Chernychenko; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, địa phương Việt Nam và LB Nga; đặc biệt có sự hiện diện của 220 đại biểu đến từ 120 doanh nghiệp lớn tiêu biểu của Việt Nam và LB Nga.

Tại diễn đàn, các đại biểu được giới thiệu về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam và LB Nga; tiềm năng, thế mạnh hợp tác, đầu tư của mỗi nước; các chương trình, dự án ưu tiên thu hút đầu tư của Việt Nam và Nga. Các đại biểu cũng thảo luận về những thuận lợi, khó khăn trong hợp tác, đầu tư, kinh doanh ở mỗi nước; đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động hợp tác, đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, viễn thông, ngân hàng, tài chính, nông nghiệp, du lịch, công nghiệp, xây dựng, bất động sản…

Phó Thủ tướng Chính phủ LB Nga Dmitry Chernychenko khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy của Nga tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Nga coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và luôn mong muốn nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Đánh giá cao tốc độ tăng trưởng cũng như chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam, Phó Thủ tướng Dmitry Chernychenko cho biết Nga có thế mạnh và sẵn sàng hợp tác, đầu tư với Việt Nam trong các lĩnh vực: năng lượng (dầu khí, than), sản phẩm nông nghiệp (thịt, lúa mỳ, phân bón), giao thông (hàng không, đường biển, đường sắt), du lịch, đào tạo nguồn nhân lực; khai thác hiệu quả Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên.

Đặc biệt, Nga sẵn sàng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đóng góp cho chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, mà việc hai bên vừa ký Hiệp định về xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam là một minh chứng.

Cho rằng dư địa hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước còn rất lớn, Phó Thủ tướng LB Nga Dmitry Chernychenko mong tại diễn đàn này, doanh nghiệp hai nước tiếp tục trao đổi, kết nối cơ hội, tìm hiểu đầu tư, góp phần củng cố, phát triển nền kinh tế hai đất nước trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều khó khăn, thách thức.

Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình thế giới hiện nay diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tới kinh tế toàn thế giới. Do đó hai nước cần “đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để củng cố niềm tin” và “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng trái tim, hành động bằng sản phẩm cụ thể”.