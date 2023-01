Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Chương trình "Tết Sum vầy - Xuân gắn kết" tại Nam Định

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà cho công nhân, người lao động, người có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nam Định. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Nam Định.

Phát biểu với công nhân, người lao động, nhân dân tỉnh Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vui mừng thông báo về kết quả phát triển kinh tế -xã hội của đất nước trong năm 2022. Theo đó, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng cả nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được bảo đảm. Các khu vực chủ yếu của nền kinh tế không ngừng phát triển mạnh mẽ.

An ninh, quốc phòng được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh với nhiều kết quả tích cực, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai toàn diện, thực chất, hiệu quả.

Các lĩnh vực văn hoá, xã hội tiếp tục được phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt; giảm nghèo nhanh và bền vững hơn, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. An sinh xã hội, phúc lợi xã hội từng bước được nâng cao.

Sau hơn 35 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam đạt 409 tỷ USD, tăng 100 lần; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD, tăng 440 lần. Thế và lực, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế, niềm tin của nhân dân ngày càng được nâng cao, tạo ra những tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thành công chung đó có sự đóng góp tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, người lao động tỉnh Nam Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm nhân dân xã Nam Vân, TP Nam Định. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong không khí cả nước chuẩn bị đón chào Xuân Quý Mão, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng biểu dương và chúc mừng Đảng bộ, các cấp chính quyền, nhân dân tỉnh Nam Định đạt được trong năm 2022; chúc năm mới thắng lợi mới, hạnh phúc, sức khỏe, thành công, trong đó, đạt các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội ở mức cao hơn năm 2022.

Trước mắt, tỉnh cần tổ chức cho người dân đón Tết Quý Mão vui tươi, ấm cúng, khỏe mạnh, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; đặc biệt là đối tượng chính sách, người nghèo, yếu thế, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để mọi người, mọi nhà đều có Tết – không ai bị bỏ tại phía sau. Thủ tướng lưu ý trong dịp Tết và mùa lễ hội, các cấp chính quyền và người dân phải chú ý đảm bảo an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; không vận chuyển, buôn bán, sử dụng pháo nổ; đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; an ninh, trật tự; chống mê tín dị đoan...

Chị Trần Thị Quyên, công nhân Công ty TNHH Youngone Nam Định bày tỏ xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cụ thể là Thủ tướng Chính phủ đối với đời sống công nhân, người lao động. Chị sẽ tiếp tục lao động, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng doanh nghiệp, quê hương, đất nước giàu đẹp.

Tại Chương trình, Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tỉnh Nam Định trao quà Tết cho 200 đoàn viên công đoàn, công nhân, người lao động, hộ nghèo tỉnh Nam Định. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam trao quà tài trợ cho tỉnh Nam Định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm, chúc Tết gia đình liệt sĩ Nguyễn Đình Thiện. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã tới thăm, tặng quà Tết gia đình bà Hoàng Thị Mừng, vợ liệt sỹ Nguyễn Đình Thiện đã hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, hiện trú tại xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Gia đình liệt sỹ đang sống trong ngôi nhà tình nghĩa do Quân chủng Hải Quân xây dựng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng năm mới gia đình liệt sỹ; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp, sự hy sinh của các gia đình, công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Thủ tướng mong muốn bà Hoàng Thị Mừng cùng các thành viên trong gia đình giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng, động viên con cháu phát huy truyền thống cách mạng, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển quê hương, đất nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ trong việc tiếp tục tìm kiếm phần mộ liệt sỹ Nguyễn Đình Thiện; các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, người có công, nhất là trong dịp Tết đến, Xuân về, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc./.