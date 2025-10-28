Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Bế mạc Hội nghị ASEAN 47

Những kết quả quan trọng đạt được sẽ tiếp thêm sức sống cho tiến trình liên kết khu vực, gia tăng sức mạnh tổng hợp và vị thế của Cộng đồng ASEAN “bao trùm và bền vững” theo đúng chủ đề của năm 2025, giúp ASEAN sẵn sàng vững bước trên chặng đường phát triển mới với 11 thành viên.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 của Philippines từ Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Kết quả của các Hội nghị giữa ASEAN và các Đối tác cũng khẳng định vị thế, vai trò trung tâm của ASEAN và giúp tiếp tục củng cố và mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 từ Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công bố Chủ đề Năm ASEAN 2026 của Philippines là “Cùng chèo lái tới tương lai” (Navigating our future together) với 3 ưu tiên lớn là củng cố hòa bình và an ninh, tăng cường các hành lang thịnh vượng, và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả vào gần 20 hoạt động đa phương trong khuôn khổ Hội nghị, chia sẻ nhiều định hướng quan trọng định hình tương lai của ASEAN.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa Việt Nam với các đối tác cũng được thúc đẩy thực chất thông qua hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương. Các đóng góp, đề xuất và sáng kiến của Việt Nam tập trung thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và bền vững, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết phát triển quốc gia với phát triển khu vực.

Qua đó, Việt Nam tiếp tục thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

* Đây là hoạt động cuối cùng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan tại Malaysia từ ngày 26 – 28/10 theo lời mời của Thủ tướng Anwar Ibrahim. Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam rời thủ đô Kuala Lumpur về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác./.