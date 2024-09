Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đồng Nai phải là tỉnh phát triển hàng đầu của cả nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Đồng Nai. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Võ Minh Lương; Tư lệnh Quân khu 7 Nguyễn Trường Thắng; Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Đồng Nai.

* Đồng Nai phát triển chưa xứng vai trò, vị trí, tiềm năng

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, 6 tháng đầu năm 2024, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh tăng 6,8%. Dự ước cả năm 2024, GRDP tăng 7,2%, GRDP bình quân đầu người đạt 148 triệu đồng/người/năm.

Trong 9 tháng năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2023; thu ngân sách nhà nước ước đạt 43,7 ngàn tỷ đồng, đạt 78% dự toán và tăng 11% so cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 15,6 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư trong nước đạt trên 42 ngàn tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ; vốn FDI đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 34% so cùng kỳ.

Đồng Nai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh; đang lập các quy hoạch địa phương, ngành thuộc tỉnh. Đồng Nai là địa phương tiên phong trong xây dựng và thực hiện đề án giảm thiểu khí thải carbon trên địa bàn tỉnh, với việc xây dựng quy hoạch và phát triển các mô hình khu công nghiệp Net Zero.

Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục-đào tạo trên địa bàn tỉnh được chú trọng. Đồng Nai đã lên phương án xây dựng 16 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 23 ngàn căn. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2025 đề ra 29 chỉ tiêu. Đến nay đã có 2 chỉ tiêu vượt mục tiêu; dự kiến hết nhiệm kỳ sẽ có 25 chỉ tiêu khác đạt mục tiêu; có 2 chỉ tiêu qua trọng khó đạt là tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người.

Để tỉnh phát triển nhanh, bền vững, Đồng Nai kiến nghị Chính phủ có cơ chế tăng nguồn lực ngân sách nhà nước cho tỉnh để phát triển hạ tầng; tăng tỷ lệ phân bổ biên chế cho tỉnh và một số kiến nghị khác liên quan sử dụng đất trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành trao đổi đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới và trao đổi, giải đáp các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Đánh giá cao sự phát triển của Đồng Nai, đóng góp chung vào thành tựu của cả nước, lãnh đạo các bộ, ngành đề nghị tỉnh cần nỗ lực thúc đẩy giải ngân đầu tư công; giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia trên địa bàn; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững; thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ; tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ thời kỳ phát triển mới của tỉnh và khu vực Đông Nam Bộ. Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh tiếp tục chăm lo công tác an sinh xã hội, môi trường; đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nhất là liên quan quản lý đất đai.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, từ đầu nhiệm kỳ, đây là lần thứ 4 Thủ tướng làm việc với Đồng Nai, song là lần đầu tiên làm việc với tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội.

Nhấn mạnh về tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, diện tích, điều kiện tự nhiên, dân số, nguồn nhân lực, truyền thống văn hóa, cách mạng, hạ tầng…, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp Đồng Nai đã nỗ lực, đạt cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ tỉnh đặt ra, góp phần vào thành tựu chung của cả nước, trong bối cảnh tình hình nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng bởi COVID-19. Đặc biệt, tỉnh Đồng Nai đã tập trung tổ chức giải phóng mặt bằng với số lượng lớn, tạo điều kiện để phát triển các dự án hạ tầng quan trọng của đất nước, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh…

* 3 tiên phong để Đồng Nai là địa phương phát triển hàng đầu

Chỉ rõ một số hạn chế mà Đồng Nai cần khắc phục như cần cải thiện tốc độ và chất lượng tăng trưởng hơn; nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh…, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh rà soát lại các mục tiêu Đại hội Đảng các cấp để đề ra các giải pháp thực hiện thời gian tới. Tỉnh cần nhận thức rõ hơn về vị trí, vai trò của Đồng Nai trong phát triển chung của cả vùng và cả nước; phát huy tinh thần tự lực, tự cường; bám sát, tôn trọng thực tiễn để đưa ra các chỉ đạo kịp thời, phù hợp tình hình, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm; tăng cường phân cấp phân quyền, đi đôi phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”; coi trọng công tác an sinh xã hội và môi trường.

Với mục tiêu đưa Đồng Nai là địa phương phát triển kinh tế hàng đầu của cả nước; là tỉnh văn minh, hiện đại, có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững, có thu nhập cao, thuộc nhóm đứng đầu cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh thực hiện 3 tiên phong gồm: Tiên phong huy động nguồn lực cho phát triển, nhất là hợp tác công - tư để phát triển cơ sở hạ tầng chiến lược, đồng bộ, thông minh, hiện đại, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, hạ tầng số, chống biến đổi khí hậu; Tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, ứng dụng thành quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh danh và phát triển doanh nghiệp; Tiên phong trong công tác an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển nhanh, xanh, bền vững, không hy sinh công bằng, tiến bộ xã hội, môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Đồng Nai bám sát đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước; rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ để có giải pháp thực hiện; đẩy mạnh 3 động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế tri thức, kinh tế ban đêm; khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng phê duyệt.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu tỉnh đầu tư phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi các khu công nghiệp theo hướng xanh, bền vững; tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, chuỗi phân phối, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu; khai thác tốt lợi thế là một trong những đầu mối giao thương quan trọng, khai thác hiệu quả các các hàng không, đường bộ cao tốc, đường sắt, đường thủy để thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đồng Nai cần kiên quyết cắt giảm các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan về đất đai, đầu tư, giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng phát triển hài hòa các lĩnh vực văn hóa, xã hội; thực hiện tốt chính sách cho người có công, chăm lo các đối tượng yếu thế; phát triển nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân; tăng cường bảo vệ môi trường thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, quốc phòng, an ninh trật tự; quan tâm công tác dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; quan tâm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường đoàn kết trong Đảng, trong nội bộ, trong nhân dân.

Với vị trí, vai trò chiến lược và với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, người dân, doanh nghiệp Đồng Nai sẽ đạt nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xứng tầm hơn nữa, góp phần cùng cả nước hoàn thành các mục tiêu mà Đại hội XIII của Đảng cũng như các chỉ tiêu mà Đại hội XI của Đảng Bộ tỉnh đề ra.

Đối với các đề xuất của Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cơ bản đồng ý xem xét giải quyết; giao các bộ, ngành phối hợp với tỉnh để giải quyết với mức độ, lộ trình phù hợp, trên nguyên tắc công bằng, bình đẳng, xóa bỏ cơ chế xin - cho, hài hòa lợi ích giữa các bên, hợp lý, hiệu quả; báo cáo Thủ tướng trong tháng 10/2024./.