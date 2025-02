Thủ tướng Phạm Minh Chính đôn đốc triển khai các dự án cao tốc tại Cao Bằng, Lạng Sơn

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra công trường thi công dự án tuyến đường cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua hầm Đông Khê, huyện Thạch An (Cao Bằng). Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng đi có: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn.* Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 có chiều dài hơn 93 km, quy mô 4 làn xe, đảm bảo cho xe chạy với tốc độ 80km, tổng mức đầu tư hơn 14 ngàn tỷ đồng do Tập đoàn Đèo Cả đầu tư theo hình thức BOT; thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 22 năm 4 tháng.Dự án được khởi công đầu năm 2024, dự kiến hoàn thành năm 2026, đang phấn đấu thông xe trong năm 2025. Khi dự án hoàn thành thời gian di chuyển bằng ô tô giữa Hà Nội và Cao Bằng chỉ còn 3,5 giờ thay vì 6-7 giờ như hiện nay.Sau 1 năm khởi công, các nhà thầu đang tranh thủ thời tiết, khắc phục khó khăn về địa hình, tổ chức thi công “làm việc 3 ca 4 kíp”, “làm việc xuyên lễ, xuyên Tết, xuyên ngày nghỉ”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, "vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió" để đẩy nhanh tiến độ, tổng khối lượng đạt 13,52% hợp đồng, vượt 0,54% so với kế hoạch; hình hài tuyến cao tốc mới đã hiện rõ.Trong những ngày đầu xuân, kiểm tra dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh đoạn qua huyện Quảng Hòa; hầm đường bộ Đông Khê, huyện Thạch An và điểm thi công cao tốc đoạn qua xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng; chứng kiến không khí lao động sôi nổi trên các công trường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến cán bộ, công nhân đang thi công trên công trường đã hy sinh ngày nghỉ Tết, thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo tiến độ dự án, vì sự phát triển của đất nước.Ân cần thăm hỏi về tình hình thi công, công tác chăm lo chế độ chính sách cho người lao động trên công trường dịp Tết Ất Tỵ 2025 và tặng quà cổ vũ, động viên lực lượng thi công phấn đấu thông xe tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh trong năm 2025 để đến ngày 31/12/2025 thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn các tỉnh, thành phố, các đơn vị thi công tập trung cao độ, cùng đoàn kết thi đua, nỗ lực vượt qua giới hạn chính mình tăng tốc hơn nữa đảm bảo tiến độ dự án để tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì sự phát triển của cả nước trong kỷ nguyên mới.* Cũng trong ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiểm tra, đôn đốc, động viên lực lượng thi công xuyên Tết trên công trường dự án đường bộ cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đoạn qua xã Hồng Phong, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài tuyến khoảng 59,87 km, được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức đầu tư giai đoạn phân kỳ hơn 11 ngàn tỷ đồng; thời gian vận hành, thu phí hoàn vốn khoảng 25 năm 7 tháng 26 ngày; dự kiến hoàn thành năm 2026, phấn đấu thông xe trong năm 2025.Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng đạt 79,03%. Công tác thi công đang được thúc đẩy, với giá trị thực hiện đạt khoảng 6,66% giá trị hợp đồng EC; tiến độ thi công thực tế đang bị chậm 5,87%.Thủ tướng Chính phủ đề nghị tiếp tục huy động nhân lực, phương tiện máy móc; áp dụng khoa học công nghệ, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động, tiến độ, chất lượng, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai dự án.* Sau khi thăm các công trường xây dựng, động viên các lực lượng thi công và nắm bắt tình hình, chiều tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và nhà đầu tư, nhà thầu thi công để tháo gỡ các vướng mắc nhằm thúc đẩy triển khai các dự án: cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) và cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương và nhà đầu tư, nhà thầu phản ánh một số khó khăn về giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn, cũng như một số vướng mắc liên quan việc mở các trạm thu phí, trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc; đồng thời đề xuất xây dựng các tuyến giao thông kết nối với hai tuyến cao tốc này để khai thác đồng bộ, phát huy hiệu quả nhất các tuyến cao tốc.Kết luận cuộc làm việc, nhấn mạnh ý nghĩa về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, cũng như về chủ trương lựa chọn phương thức đầu tư đối với hai tuyến cao tốc kể trên cũng như các tuyến giao thông kết nối, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhà đầu tư hoàn thành hồ sơ trình Chính phủ quyết định trong tháng 2/2025, trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ; hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, Nhà nước”.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn huy động cả hệ thống chính trị tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; bố trí và giao các mỏ, cung cấp đủ vật liệu cho dự án; huy động các tổ chức đoàn thể, các lực lượng công an, quân đội, phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên, các đoàn thể cũng phải vào cuộc, hỗ trợ các đơn vị thi công trên công trường, tạo không khí thi đua sôi nổi trên công trường thi công 2 tuyến cao tốc quan trọng này.Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu huy động phương tiện máy móc, huy động các nhà thầu phụ ở địa phương tham gia thi công dự án; áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thay đổi biện pháp thi công, tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn lao động, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình; đồng thời đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình triển khai các dự dự án. Với mục tiêu không thay đổi đến hết năm 2025, thông toàn tuyến cao tốc từ Cao Bằng đến Cà Mau.Đối với dự án cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo cùng với thi công giai đoạn 1, tỉnh Cao Bằng và các bộ, ngành, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai ngay giai đoạn 2 của dự án, nhất là những đoạn có đủ điều kiện.Nhất trí đầu tư xây dựng 13 km cao tốc đoạn từ cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh với cửa khẩu Tà Lùng, tỉnh Cao Bằng và tuyến đường nối cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vào thành phố Cao Bằng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nghiên cứu xây dựng các tuyến đường kết nối Đồng Đăng – Trà Lĩnh với các cửa khẩu khác.Đối với cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngân hàng sắp xếp, bố trí vốn tín dụng theo chỉ đạo và cam kết phục vụ dự án; nhất trí xây dựng cao tốc nối cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng nối với cửa khẩu Tân Thanh; đồng thời nhất trí cho tỉnh Lạng Sơn làm dự án nâng cấp Quốc lộ 1B…Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiên cứu các tuyến giao thông kết nối các cao tốc với các vùng kinh tế, sân bay, bến cảng, cửa khẩu, khu công nghiệp, khu dịch vụ, đô thị; xây dựng quy hoạch và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các nút giao, trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc hợp lý, khai thác tối đa hệ sinh thái được tạo ra từ các tuyến cao tốc này.