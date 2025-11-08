Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đoàn kết tạo sức mạnh, hợp tác tạo giá trị, đối thoại để tăng cường niềm tin, cùng phát triển

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

* Hầu hết các lĩnh vực đều tốt hơn cùng kỳ năm 2024

Phiên họp đánh giá, tháng 10 và 10 tháng qua, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, nhiều khó khăn, thách thức lớn tác động đến Việt Nam; trong nước thiên tai, bão, mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng, gây thiệt hại vật chất ước tính trên 35 nghìn tỷ đồng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sát sao, quyết liệt các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả với tình hình.

Nhờ đó, tình hình kinh tế nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Chỉ số giá tiêu 10 tháng tăng 3,27% so với cùng kỳ. Thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước đạt trên 2,18 triệu tỷ đồng, bằng 111% dự toán và tăng 30,8% so với cùng kỳ. An ninh năng lượng, an ninh lương thực, cung - cầu hàng hóa thiết yếu được giữ vững; bội chi, nợ công được kiểm soát tốt. Tổng vốn FDI đăng ký 10 tháng đạt trên 31,5 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu 10 tháng đạt gần 391 tỷ USD, tăng 16,2%, xuất siêu đạt gần 19,56 tỷ USD.

Đổi mới mô hình phát triển, thực hiện 03 đột phá chiến lược, các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới đạt nhiều kết quả nổi bật. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường tiếp tục được chú trọng. Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đổi mới, góp phần tạo đồng thuận, khơi dậy khát vọng phát triển trong toàn xã hội…

Các bộ, cơ quan và địa phương đã phân bổ chi tiết 1,03 triệu tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân đạt 491 nghìn tỷ đồng, đạt 54,4% kế hoạch, cao hơn 3,5% về tỷ lệ và 145 nghìn tỷ đồng về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2024. Giải ngân ba chương trình mục tiêu quốc gia đến hết tháng 10 từ ngân sách Trung ương đạt khoảng 15,2 nghìn tỷ đồng, đạt 49,8% kế hoạch.

Dự kiến hết năm 2025, cả nước hoàn thành 3.245 km đường bộ cao tốc và 1.711 km đường ven biển; đang chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành, khởi công đồng loạt các công trình, dự án vào ngày 19/12/2025; nhiều dự án vướng mắc kéo dài trong số gần 3.000 dự án được tập trung xử lý, có hiệu quả bước đầu; đến nay cả nước đang triển khai 648 nghìn căn nhà ở xã hội, đã hoàn thành trên 127 nghìn căn, vượt kế hoạch cả năm; tổ chức thành công Lễ ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng; có 16 địa phương tăng trưởng GRDP 9 tháng từ 8% trở lên…

Đặc biệt, các đại biểu đánh giá, thời gian vừa qua trong nước thiên tai, bão, mưa lũ diễn biến phức tạp, kéo dài. Trong tháng 10, ghi nhận 35 kỷ lục lượng mưa ngày và mưa tháng, gây lũ lụt, ngập sâu diện rộng ở miền Bắc và miền Trung. Trung ương, Chính phủ đã chủ động, kịp thời chỉ đạo phòng, chống, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại, không để người dân bị đói, bị rét, khẩn trương khôi phục đời sống, sản xuất.

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đi vào nền nếp, phát huy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phục vụ nhân dân, doanh nghiệp thuận lợi. Tuy nhiên, hiện còn hơn 100 đơn vị cấp xã chưa có ô tô công vụ; hơn 6.000 cán bộ xã chưa được bố trí vị trí việc làm phù hợp, hiệu quả; hiện còn 93 thôn, bản chưa có điện; hơn 10 nghìn trụ sở ở cấp xã chưa có giải pháp phù hợp hiệu quả.

Các đại biểu đánh giá, nhiệm vụ tăng trưởng năm 2025 còn nhiều thách thức; ổn định kinh tế vĩ mô còn chịu nhiều sức ép từ bên ngoài; hoàn thiện thể chế, pháp luật đã được quan tâm chỉ đạo, nhưng vẫn còn vướng mắc, chưa theo kịp yêu cầu phát triển; thiên tai, bão lũ liên tiếp đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương và tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm…

Tại phiên họp, Chính phủ rà soát, phân tích, làm rõ trách nhiệm tại một số ngành, địa phương trong thực hiện chưa hiệu quả trong thúc đẩy tăng trưởng; giải ngân đầu tư công đạt thấp; việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) chưa hiệu quả; quản lý thị trường bất động sản, phát triển nhà ở xã hội chưa đạt yêu cầu; rà soát tiến độ triển khai các dự án hạ tầng, nhất là đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam; các vướng mắc về thể chế…

Kết luận Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã bám sát thực tiễn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm và đạt những kết quả tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước, tính chung 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực.

Nhấn mạnh 8 điểm nổi bật trong thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là 10 kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực vượt bậc, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực trong 10 tháng đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và 5 năm 2021-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ các bài học kinh nghiệm để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thời gian tới hiệu quả hơn. Trong đó, phải nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả; quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phân công nhiệm vụ bảo đảm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”; đi đôi với 6 rõ là việc huy động nguồn lực để thực hiện.

Cùng với đó, phải chỉ đạo điều hành trên cơ sở dữ liệu; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương, đề cao tinh thần trách nhiệm, không đùn đẩy, né tránh; kiên quyết không lùi bước trước thách thức; không chủ quan trước thuận lợi, không bi quan trước khó khăn; kiên định mục tiêu đề ra và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, bạn bè quốc tế để thực hiện.