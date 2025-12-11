Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom để thúc đẩy hợp tác năng lượng nguyên tử

Tại cuộc điện đàm, vui mừng gặp lại Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Liên bang Nga và Liên Xô trước đây đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển của ngành năng lượng của Việt Nam trong đó có năng lượng nguyên tử vào mục đích hòa bình; giúp đào tạo nhiều thế hệ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu, làm nền tảng quan trọng cho sự phát triển của lĩnh vực năng lượng nguyên tử Việt Nam như hiện nay.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định Việt Nam trước sau như một coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, coi Nga là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của mình. Nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ chí tình mà nhân dân Nga anh em đã dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tiếp tục hợp tác thực chất và hiệu quả với Nga trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao thời gian qua hai bên đã tích cực trao đổi ở các cấp, kể cả cấp cao nhất, Thủ tướng đã có các cuộc gặp với Tổng thống Liên bang Nga, Thủ tướng Liên bang Nga; hai bên đều khẳng định quyết tâm thúc đẩy hợp tác, đưa các dự án sớm được triển khai, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển của Việt Nam trong giai đoạn quan trọng này.

Mời Tổng giám đốc Alexey Likhachev sớm thăm lại Việt Nam và thông qua Tổng giám đốc gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Giáng sinh và năm mới tới Tổng thống và Thủ tướng Liên bang Nga, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Rosatom tích cực phối hợp, hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Tổng Giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev cảm ơn Việt Nam nói chung và Thủ tướng Chính phủ nói riêng đã tin tưởng và lựa chọn Nga là đối tác hợp tác phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử. Là Tập đoàn hàng đầu về năng lượng hạt nhân và có bề dày hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm, Rosatom cam kết thúc đẩy hợp tác với Việt Nam nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước. Đặc biệt, sẵn sàng hợp tác, cùng Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân, cũng như xây dựng trung tâm hạt nhân mới, hiện đại.

Trên tinh thần chân thành, thiện chí, khẩn trương, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Giám đốc Rosatom đã thảo luận một số nội dung cụ thể phát triển ngành công nghiệp năng lượng nguyên tử Việt Nam; thống nhất chỉ đạo các cơ quan liên quan của hai bên tiếp tục hoàn thiện các chương trình, đề án, thỏa thuận cụ thể để sớm đi đến ký kết, triển khai, với phương châm “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Tập đoàn Rosatom tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng, phát triển các Trung tâm nghiên cứu hạt nhân; đào tạo nguồn nhân lực, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; hợp tác đầu tư với phía Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng nguyên tử quan trọng phục vụ dân sinh như y học hạt nhân, chiếu xạ…

Nhất trí cao với ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Tổng Giám đốc Alexey Likhachev cho biết, Rosatom sẽ chuyển giao công nghệ; nội địa hóa các sản phẩm hạt nhân cho Việt Nam; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành khoa học, công nghiệp hạt nhân… để sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục đích hòa bình, phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Trước mắt, ngay sau đây Tập đoàn Rosatom sẽ cử đoàn công tác sang Việt Nam trực tiếp làm việc với phía Việt Nam để khẩn trương triển khai các nội dung hợp tác như Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến./.