Thủ tướng Phạm Minh Chính đề xuất 3 ưu tiên chiến lược vì công bằng, bình đẳng và công lý tại Hội nghị G20

Phiên thảo luận III Hội nghị Thượng đỉnh G20. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo thảo luận về những vấn đề mới nổi có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của các quốc gia, đặc biệt là khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững, trí tuệ nhân tạo (AI). Nhìn chung các đại biểu đánh giá, cùng với xu hướng chuyển đổi xanh và chuyển đổi số, nhu cầu về khoáng sản chiến lược sẽ ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, phần đông các nước đang phát triển chưa nhận được lợi ích xứng đáng từ nguồn tài nguyên của mình, do thiếu hụt nguồn lực đầu tư và công nghệ. Vì thế, các nhà lãnh đạo nhất trí triển khai Khung khổ Khoáng sản Chiến lược G20 nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược bền vững, minh bạch, an toàn và ổn định.

Hội nghị cũng khẳng định việc làm bền vững và chất lượng cao là mục tiêu trọng tâm của tăng trưởng kinh tế và cần đóng vai trò trung tâm trong chính sách công nghiệp. Các nhà lãnh đạo cam kết thúc đẩy các chính sách tạo việc làm bền vững, mở rộng cơ hội học tập và đào tạo nghề cho thanh niên, đặc biệt là những nhóm còn hạn chế về khả năng tiếp cận cơ hội phát triển; đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030 giảm thêm 5% tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi từ 15 – 29 không đi học, không có việc làm và không tham gia đào tạo.

Về quản trị AI, các nhà lãnh đạo nhất trí chú trọng bảo vệ quyền con người, đảm bảo tính minh bạch, công bằng, trách nhiệm, đạo đức, bảo vệ quyền riêng tư, dữ liệu và quản trị dữ liệu; đồng thời đánh giá cao vai trò của Liên hợp quốc cùng với các diễn đàn liên quan khác trong thúc đẩy hợp tác quốc tế về AI. Hội nghị cũng hoan nghênh Sáng kiến AI vì châu Phi nhằm tăng cường hợp tác giữa G20 với Liên minh châu Phi (AU) về AI.

Phát biểu tại Phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh Nam Phi lựa chọn chủ đề “Khoáng sản chiến lược, việc làm bền vững và trí tuệ nhân tạo”, phản ánh đúng 3 chuyển động lớn của thế giới hiện nay: đó là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và chuyển đổi nhân khẩu – lao động. Thủ tướng chỉ rõ sự bùng nổ của khoa học – công nghệ, đặc biệt là AI, đang định hình lại phương thức sản xuất và phân công lao động quốc tế, tạo nhu cầu khổng lồ về năng lượng và khoáng sản chiến lược. Đây là cơ hội để các quốc gia bứt phá, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro về đứt gãy chuỗi cung ứng, tụt hậu về quản trị, đòi hỏi các nỗ lực chung của toàn cầu, đặc biệt là vai trò tiên phong của G20.