Thủ tướng Phạm Minh Chính: Để tăng trưởng 2 con số cần chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới

Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng cho rằng, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Hội nghị đánh giá, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, thách thức, song năm 2025 và tính chung giai đoạn 2021-2025, nước ta vẫn đạt được kết quả ấn tượng, bao trùm; năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực.

Tính chung cả nhiệm kỳ, cả nước đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu. Các năm 2024, 2025 đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Trong đó, tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; khả năng chống chịu của nền kinh tế nước ta trước các cú sốc bên ngoài ngày càng được nâng lên.

Các động lực tăng trưởng truyền thống đều phát huy hiệu quả, với tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2025 ước đạt trên 4,15 triệu tỷ đồng, chiếm 32,3% so với GDP; trong 5 năm ước đạt trên 17,3 triệu tỷ đồng, tăng 44% so với giai đoạn trước. Tổng vốn FDI đăng ký giai đoạn 2021-2025 đạt 184,2 tỷ USD, tăng gần 8,4% so với giai đoạn trước. Quy mô thương mại tăng từ 545,4 tỷ USD năm 2020 lên mức kỷ lục trên 930 tỷ USD năm 2025, thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu thế giới.

Ba đột phá chiến lược được triển khai quyết liệt, hiệu quả, mở ra không gian và kiến tạo phát triển. Trong đó, công tác xây dựng và thực thi pháp luật được đổi mới về cả tư duy, cách làm; nhiều “điểm nghẽn” được kịp thời tháo gỡ. Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, trình Quốc hội thông qua trên 178 luật, pháp lệnh, nghị quyết, nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay; ban hành theo thẩm quyền 936 nghị định.

Hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển đột phá với nhiều công trình quy mô lớn, hiện đại, có tính kết nối, lan tỏa và định hình cho tương lai. Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345km đường bộ cao tốc và trên 1.711km đường ven biển; cơ bản hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành; đưa vào hoạt động các tuyến vành đai, đường sắt đô thị, cảng biển, cảng hàng không, các đường dây tải điện 500KV. Riêng 3 lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên toàn quốc, nước ta đã có 564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng.

Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng; nhiều dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ được xử lý quyết liệt, đạt kết quả tích cực, góp phần giải phóng nguồn lực cho phát triển.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có bước tiến bộ cả về nhận thức, hành động và kết quả; đời sống của nhân dân được nâng lên, chỉ số phát triển con người tăng 18 bậc, xếp hạng 93/193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chính sách người có công, an sinh xã hội, giảm nghèo được triển khai toàn diện và đạt nhiều kết quả nổi bật với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, cả nước hoàn thành mục tiêu cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc, sớm 5 năm 4 tháng với trên 334 nghìn căn nhà. Giai đoạn 2021 - 2025, đã chi 1,1 triệu tỷ đồng cho an sinh xã hội.

Cả nước triển khai quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Chính phủ và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều mặt; an ninh chính trị được giữ vững. Đối ngoại và hội nhập quốc tế là điểm sáng, hiện Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đối tác chiến lược, đối tác chiến lược toàn diện với 42 nước, trong đó có 5/5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, 18/21 thành viên G20…

Các đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, nước ta vẫn còn một số hạn chế, khó khăn như áp lực điều hành kinh tế vĩ mô; các thị trường bất động sản, vàng còn diễn biến phức tạp. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng tại một số đô thị chưa được xử lý hiệu quả; thiên tai, bão lũ, thời tiết cực đoan hơn…

Phân tích tình hình, nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tới, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đề xuất tiếp tục tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn; xác lập mô hình tăng trưởng mới; bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược; tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số…

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu 8 kết quả nổi bật mà đất nước đã đạt được trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025, với sự đóng góp quan trọng từ sự chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; cũng như 8 điểm "mờ" cần khắc phục và 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới thúc đẩy phát triển đất nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai công tác năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và bế mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ sự chỉ đạo rất quan trọng, tâm huyết, sâu sắc và sát sao của Tổng Bí thư. Thủ tướng cho rằng những thành tựu phát triển mà Tổng Bí thư chỉ rõ đã tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ thời gian tới.

Lưu ý các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương về 8 điểm "mờ", cũng như 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo thực hiện, Thủ tướng nhấn mạnh, để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 2 con số từ năm 2026 trở đi, cần tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xác lập mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Thủ tướng nêu rõ, phải nhận thức đầy đủ quan điểm tăng trưởng cao nhưng phải trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn; phát triển nhanh nhưng phải bền vững, gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường tự chủ chiến lược, củng cố quốc phòng, an ninh, nâng cao tính tự chủ, tự lực, tự cường của nền kinh tế, chủ động ứng phó với những biến động bên ngoài. Dù khó khăn nhưng “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, thì chỉ bàn làm - không bàn lùi”; "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp", “coi trọng thời gian, đề cao trí tuệ, quyết đoán đúng lúc” để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đề ra.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của Tổng Bí thư Tô Lâm; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, đồng hành của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội; sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế với mọi mặt hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.