Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu

Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc – Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí mừng Đảng – mừng Xuân, sáng 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67 ở Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Phủ Chủ tịch.

Thắp nén hương thơm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kính cẩn nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người không chỉ để lại cho dân tộc ta một sự nghiệp cách mạng vĩ đại, mà còn để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một di sản cao quý, đó là tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức cao đẹp, suốt đời phấn đấu, hy sinh cho đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người Việt Nam, mà còn cho cuộc đấu tranh của nhân loại tiến bộ vì lương tri và phẩm giá con người, vì hòa bình trên thế giới và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta, sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác nguyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Tại Di tích Nhà 67 hiện vẫn còn lưu giữ nguyên vẹn những kỷ vật gắn bó với Chủ tịch Hồ Chí Minh những năm cuối đời; đây cũng là nơi thường xuyên diễn ra các cuộc họp của Bộ Chính trị vào những năm ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ ở miền Bắc.

Thăm khu trưng bày một số hiện vật gắn liền với Bác Hồ trong thời gian Bác ở nhà 67 và thăm ao cá, vườn cây Bác Hồ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính lưu ý, cán bộ nhân viên Khu Di tích tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, chăm sóc, phát huy những giá trị hiện vật Khu Di tích và công trình Phủ Chủ tịch phục vụ khách đến thăm, góp phần lan tỏa giá trị di sản vô giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới đồng bào trong nước và bạn bè quốc tế./.