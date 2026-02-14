Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán – Xuân Bính Ngọ 2026, trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, sáng 14/2 (tức 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến Điện Kính Thiên, Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội dâng hương tỏ lòng thành kính các bậc tiên đế, tiên hiền có công với đất nước.

Điện Kính Thiên được xây dựng năm 1428 dưới thời Lê, trên nền Điện Càn Nguyên thời Lý, Điện Thiên An thời Lý-Trần. Đến thời Nguyễn, Vua Gia Long cho xây dựng một tòa thành mới. Điện Kính Thiên thời Lê vẫn là trung tâm của khu Hành cung thời Nguyễn, mặc dù quy mô đã thu hẹp hơn trước. Năm 1841, nhà Nguyễn đổi tên là Điện Long Thiên. Điện Kính Thiên là nơi hội tụ khí thiêng của non sông đất nước.

Trong không khí linh thiêng của những ngày giáp Tết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dâng hương tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; cẩn cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời cầu mong cho các bậc tiền nhân, tiên hiền phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Nói chuyện với cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương Trung tâm thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong quản lý, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa Hoàng thành Thăng Long. Trong đó có việc nghiên cứu, khôi phục lại nhiều hoạt động văn hóa, lễ nghi truyền thống; tổ chức đón, giới thiệu di sản tới hàng vạn du khách trong nước và quốc tế; giải phóng mặt bằng phục vụ cho việc trùng tu, tôn tạo các di sản…

Nhấn mạnh việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Hoàng thành Thăng Long là chủ trương của Đảng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mỗi cán bộ, công nhân viên của Trung tâm, bằng tất cả trái tim của mình, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp sức bảo tồn và phát huy những giá trị lịch sử văn hóa của Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Di tích được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản Văn hóa thế giới.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, cùng với nguồn lực của Nhà nước, Thành phố Hà Nội nói chung và Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long nói riêng cần huy động các nguồn lực hợp pháp khác để khôi phục, trùng tu, tôn tạo, bảo tồn các di sản; đề xuất cơ chế chính sách nếu cần thiết trình Chính phủ xem xét, để nơi đây thực sự là niềm tự hào về mảnh đất ngàn năm văn hiến, anh hùng, hào hoa và thanh lịch của mỗi người con đất Việt./.