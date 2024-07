Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hoa tại tượng Bác Hồ ở New Delhi

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Việt Nam bên tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Thủ đô New Delhi. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dâng hoa, thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trước bức tượng Người tại Công viên G20 ở thủ đô New Delhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn công tác nguyện nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả; làm sâu sắc hơn quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc đã trải qua quá trình lịch sử lâu dài hơn 2.000 năm, được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru gây dựng và vun đắp.

Tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Công viên G20, nằm giữa khu Ngoại giao đoàn, trung tâm của thủ đô New Delhi là công trình vĩnh cửu. Cùng với đặt tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở “trái tim” của thủ đô, Ấn Độ là quốc gia đầu tiên có con đường mang tên Hồ Chí Minh; thể hiện tình cảm đặc biệt của Nhà nước, Nhân dân Ấn Độ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Việt Nam nói chung.



Trong buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Nguyễn Thanh Hải cho biết cộng đồng người Việt tại Ấn Độ tuy không đông, khoảng 500 người, trong đó có nhiều tăng ni sinh đang học tập tại đây, song luôn đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau, đời sống cơ bản ổn định.

Đại sứ quán thường xuyên tổ chức các hoạt động cùng bà con tăng cường đoàn kết, giữ gìn văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam, hướng về Tổ quốc. Mới đây, Đại hội Hội người Việt Nam tại Ấn Độ nhiệm kỳ 2024 – 2027 đã được tổ chức thành công tốt đẹp.

Đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ bày tỏ vui mừng và tự hào trước những thành tựu to lớn của đất nước, bước phát triển vượt bậc trong quan hệ Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua; khẳng định tự hào là người Việt Nam, tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và tương lai tươi đẹp của đất nước.

Bà con xúc động trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước dành cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với nhiều chính sách tạo điều kiện cho kiều bào gắn bó, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước. Bà con cũng vui mừng khi có nhiều ngôi chùa Việt Nam đã được xây dựng tại Ấn Độ, trở thành nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh cho người Việt Nam xa Tổ quốc.

Lắng nghe các ý kiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước chuyển tới bà con lời chào trân trọng, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã cử quan chức cấp cao sang dự lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Quốc hội Ấn Độ đã dành thời gian tưởng niệm Tổng Bí thư – nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc của Đảng, Nhà nước ta. Điều này thể hiện tình cảm của những người bạn thân thiết dành cho Đảng, Nhà nước, Nhân dân và đất nước Việt Nam, cũng như truyền thống hữu nghị quý báu giữa hai dân tộc Việt Nam và Ấn Độ.

Chia sẻ với bà con những nét lớn về tình hình đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều đau khổ, mất mát nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã kiên định con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại. Nhờ đó, sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Việt Nam đã trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền thương mại hàng đầu, xếp thứ 32 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới; đã ký 16 hiệp định tự do thương mại (FTA) với hơn 60 đối tác. Năm 2023, quy mô nền kinh tế đạt 430 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 4.300 USD. Nền kinh tế duy trì xu hướng quý sau tốt hơn quý trước, năm sau tốt hơn năm trước. Năm 2024, kinh tế quý II/2024 tăng trưởng 6,93%. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng trân trọng cảm ơn nỗ lực, đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ vào những thành tựu của đất nước thời gian qua. Người đứng đầu Chính phủ vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng tại Ấn Độ ngày càng phát triển, luôn đùm bọc, giúp đỡ nhau, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn, được phía Ấn Độ ghi nhận có đóng góp tích cực cho xã hội sở tại.

Thủ tướng khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, ban hành các cơ chế, chính sách tạo thuận lợi nhất cho bà con làm việc, sinh sống, học tập và đóng góp cho đất nước, như các chính sách về đất đai, nhà ở, visa…

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết trong chuyến thăm này, ông và các nhà lãnh đạo Ấn Độ sẽ thảo luận, đề ra phương hướng đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có việc tạo thuận lợi cho bà con sinh sống, học tập, làm việc.

Thủ tướng đề nghị cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, truyền thống “con Lạc cháu Hồng”, luôn hướng về quê hương, tiếp tục đóng góp cho đất nước, cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả hoạt động của Đại sứ quán, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đại sứ quán tiếp tục quan tâm tới bà con bằng những cử chỉ, hành động cụ thể, thiết thực, không hình thức, màu mè, "coi công việc của bà con như việc nhà mình, coi bà con như người thân ruột thịt của mình; làm tốt hơn nữa công tác người Việt Nam ở nước ngoài, công tác bảo hộ công dân, phát huy vai trò là cầu nối giữa hai nước, làm tốt công tác dự báo, tham mưu, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh".

Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận các đề xuất của bà con và cho biết sẽ giao các cơ quan có liên quan để xử lý theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đồng thời trao đổi với phía Ấn Độ để nghiên cứu hướng xử lý phù hợp nhất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và thành viên đoàn công tác với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Ấn Độ.​ Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã dự lễ khánh thành Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ ở Chanakyapuri, thủ đô New Delhi.

Trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ được khởi công xây dựng từ năm 2018, hoàn thành năm 2022 và đã trải qua 2 năm bảo hành. Công trình tọa lạc trên mảnh đất có vị trí đẹp, diện tích rộng gần 3.500 m2, gồm hai hạng mục Trụ sở làm việc và Nhà ở cho cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, với tổng số diện tích sàn gần 6.000 m2 kể cả tầng hầm. Công trình cùng với hệ thống trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ đi cùng là một phần hỗ trợ quan trọng trong việc xây dựng một nền ngoại giao toàn diện, hiện đại.

Phát biểu tại lễ khành thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trải qua thời gian dài chiến tranh giành độc lập dân tộc, xuất phát điểm của Việt Nam thấp. Nhưng đến nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 193 quốc gia trên thế giới. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước được thiết lập trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Có thành quả đó có một phần đóng góp của ngành Ngoại giao, trong đó có cán bộ, nhân viên các Đại sứ quán.

Nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đặc biệt coi trọng và chăm lo cho công tác ngoại giao, cả về năng lực, trí tuệ và cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, chế độ cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, trong đó có Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao, biểu dương các bộ, ngành, đơn vị của Việt Nam và sự giúp đỡ của bạn bè Ấn Độ để công trình trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ đi vào hoạt động, phục vụ công tác.

Với trụ sở làm việc khang trang, Thủ tướng tin tưởng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán có thêm động lực, cảm hứng để làm việc hiệu quả hơn, góp phần tăng cường Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ, cũng như đóng góp xứng đáng cho sự phát triển đất nước Việt Nam nhanh và bền vững./.