Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Phục vụ đắc lực hoạt động của lực lượng Công an nhân dân

75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân.

Trải qua thực tiễn công tác, chiến đấu đã khẳng định công tác hậu cần - kỹ thuật là bộ phận quan trọng của lực lượng Công an nhân dân. Hậu cần - kỹ thuật thực sự là chỗ dựa, là lực lượng hoạt động đảm bảo, góp phần phục vụ đắc lực công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân; Đại tướng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho một số cá nhân thuộc lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mỗi thắng lợi, mỗi chiến công của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội luôn có đóng góp âm thầm, lặng lẽ, hiệu quả, thiết thực của lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân.

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đã phải vượt qua mọi khó khăn, gian khổ; nhiều tấm gương dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc, vì sự bình yên của nhân dân.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật có nhiệm vụ quan trọng để góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân nhân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại gắn với hình ảnh người chiến sỹ Công an nhân dân "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự, an toàn xã hội.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đã làm tốt công tác tham mưu về quản lý kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật theo hướng tập trung, thống nhất, đồng bộ, liên thông từ Bộ đến Công an các đơn vị, địa phương. Lực lượng đã tập trung đảm bảo hậu cần, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác chính trị và nhiệm vụ chiến đấu; xây dựng và triển khai chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển hậu cần, kỹ thuật, đảm bảo đồng bộ, hiện đại; kết hợp hài hòa, hiệu quả giữa cũ và mới, giữa phục vụ hiện tại với nhu cầu phát triển lâu dài; tập trung cho Công an cấp cơ sở, các lực lượng trực tiếp chiến đấu...

"Chủ trương hướng về cơ sở là rất trúng và đúng. Hướng về cơ sở, phải đảm bảo hậu cần, kỹ thuật kèm theo. Trên thực tế, chúng ta đang thực hiện tốt việc này. Hiện nay và sắp tới tăng cường Công an xã chính quy về cơ sở, chúng ta sẽ tiếp tục hiện đại hóa từng bước. Bộ Công an đã tập trung rất quyết liệt lực lượng cả về con người, biện pháp nghiệp vụ, công tác xây dựng lực lượng..." - Thủ tướng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đã chú trọng đầu tư và phát triển mạng viễn thông đa dịch vụ, chất lượng bảo mật cao; phát triển và ứng dụng tin học; triển khai các dịch vụ thông tin phục vụ công tác của toàn lực lượng. Đặc biệt, lực lượng đã góp phần chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân; Đề án 06 và dịch vụ công trực tuyến. Lực lượng đã đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao, tập trung vào một số ngành mũi nhọn; mua sắm trang thiết bị, vũ khí và các phương tiện kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Bên cạnh đó là không ngừng nâng cao chất lượng y tế Công an, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và tích cực tham gia bảo vệ sức khỏe cộng đồng; khám và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa; đóng góp quan trọng trong phòng, chống đại dịch COVID-19.

Thủ tướng ghi nhận, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân phát huy vai trò lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống dịch, như: thiết lập, vận hành các bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19, tăng cường gần 2.000 cán bộ y tế cho các địa phương phía Nam...

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Đầu tư cơ sở, trang thiết bị theo hướng tập trung chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm

Trong thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn tiếp tục gay gắt. Trong nước, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn định; hoạt động tội phạm ngày càng phức tạp hơn. Do vậy, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân khó khăn, nặng nề, phức tạp hơn nhiều nhưng nhất định phải hoàn thành xuất sắc; lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn; xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định "Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại" và Bộ Chính trị khóa XIII đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 12-NQ/TW về: "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Theo Thủ tướng, đây là căn cứ pháp lý, chính trị quan trọng để lực lượng Công an nhân dân phát triển nhanh, mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc, sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.

"Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại không chỉ ở cơ sở vật chất, trang thiết bị... Mà gốc của chính quy, tinh nhuệ, hiện đại chính là vấn đề con người, mà vừa qua, Đảng đã cụ thể hóa bằng Nghị quyết số 12-NQ/TW" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đề ra phương châm là: "Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, phù hợp; xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc, xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt".

Trong bối cảnh đó, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, Thủ tướng nhấn mạnh, lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, có tầm nhìn xa, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nhanh chóng chuyển từ phương thức thụ động cấp phát sang chủ động, đi trước một bước; chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ toàn diện công tác, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân.

Về một số nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng đề nghị lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân tập trung quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định, hướng dẫn về công tác hậu cần - kỹ thuật. Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân; đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới. Làm tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật Công an nhân dân; đảm bảo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng Công an nhân dân. Chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm, hỗ trợ nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân...

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân chủ động tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

"Xây dựng, hoàn thiện chiến lược đầu tư theo hướng tập trung chuyên sâu, trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó; công khai, minh bạch, tránh dàn trải, lãng phí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; thực hành tiết kiệm" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, nhất là các thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thúc đẩy sản xuất trong nước và tăng cường hợp tác quốc tế để tập trung phát triển công nghiệp an ninh lưỡng dụng, hiện đại, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, từng bước đảm bảo vũ khí, trang bị cho lực lượng Công an nhân dân, hướng tới xuất khẩu.

Lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật Công an nhân dân tiếp tục xây dựng lực lượng theo tinh thần Nghị quyết 12-NQ/TW của Bộ Chính trị; phát triển nguồn nhân lực hậu cần - kỹ thuật chất lượng cao, nhất là các chuyên gia, nhà quản trị giỏi, có tầm nhìn, trí tuệ, khả năng đi trước, đón đầu. Có cơ chế khuyến khích, khơi dậy tinh thần cống hiến, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thủ tướng lưu ý về chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia chất lượng cao, bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm; bên cạnh đó chú trọng chính sách liên quan đến công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.../.