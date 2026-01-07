Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cùng với xây, sửa nhà, cần hỗ trợ người dân bị thiên tai vật dụng, thiết bị thiết yếu

Sáng 7/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố miền Trung; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế.

Do bão, lũ cuối năm 2025, tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Lâm Đồng có 1.597 nhà dân bị sập, cuốn trôi phải xây lại và 34.759 nhà bị hư hỏng phải sửa chữa. Với mục tiêu Tết này, mỗi hộ dân đều phải có nhà đón Tết Nguyên đán, Thủ tướng Chính phủ đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung.

Hưởng ứng phát động của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân đã vào cuộc thần tốc. Tại hội nghị ngày 30/12/2025, với kết quả đã hoàn thành sửa chữa 34.759, đạt 100% mục tiêu đề ra, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo “thừa thắng xông lên”, hoàn thành xây lại nhà cho người dân vào ngày 15/1/2026, giúp người dân ổn định đời sống, đồng thời lập thành thích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thúc đẩy “Chiến dịch Quang Trung”; đến nay, tại các địa phương đã hoàn thành xây mới 1.046/1.597 nhà cho người dân, đạt 65,5%. Số nhà phải xây mới còn lại đều đã được khởi công, tiến độ xây dựng đạt từ 60 đến hơn 80% khối lượng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các Tập đoàn cho biết, tại các địa phương, hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông đã được khôi phục đầy đủ. Qua trao đổi, các địa phương không có khó khăn, vướng mắc đáng kể trong triển khai “Chiến dịch Quang Trung” kể cả kinh phí, nhân công, nguyên vật liệu xây dựng.

Phần lớn các địa phương cam kết hoàn thành xây lại nhà cho người dân xong trước và trong ngày 15/1, một số ít hộ gia đình ở Lâm Đồng, Đắk Lắk có nhu cầu xây nhà với quy mô hơn nên chậm hơn, nhưng vẫn hoàn thành trước Đại hội lần thứ XIV của Đảng và trước Tết Nguyên đán.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu đã vào cuộc tích cực triển khai hiệu quả “Chiến dịch Quang Trung”; bày tỏ vui mừng khi toàn bộ 34.759 hộ dân có nhà phải sửa chữa đã ổn định sinh hoạt bình thường, hạ tầng điện, sóng viễn thông đã khôi phục đầy đủ…

Với mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà, Thủ tướng Chính phủ đề nghị cả hệ thống chính trị địa phương, huy động tối đa lực lượng, nhất là Quân đội, Công an, các đoàn thể chính trị - xã hội góp sức, chung tay “thần tốc, thần tốc hơn nữa”, với tinh thần “thi công 3 ca, 4 kíp”, “vượt nắng, thắng mưa, không thua thời tiết”, “làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương” để “Chiến dịch Quang Trung” hoàn thành đúng mục tiêu, vì niềm vui, hạnh phúc của người dân.

Cùng với xây nhà cho người dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khôi phục các hạ tầng điện, nước, sóng viễn thông, vệ sinh môi trường, giao thông; đặc biệt rà soát nhu cầu thiết yếu của người dân, nhất là các thiết bị như ti vi, tủ lạnh… để huy động các nguồn lực, kêu gọi sự ủng hộ hỗ trợ để mọi người dân có điều kiện hưởng thụ không khí, theo dõi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; thụ hưởng thành quả của Đảng, Nhà nước mang lại cho nhân dân, cũng như đón Tết Nguyên đán đầm ấm, an toàn, lành mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hỗ trợ 34.759 hộ ở 8 tỉnh, thành phố miền Trung có nhà phải sửa chữa mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ gần 5.000 hộ có nhà bị sập, cuốn trôi phải xây mới trên toàn quốc từ đầu năm đến nay, mỗi hộ 10 triệu đồng để các hộ dân có kinh phí khôi phục sản xuất, mua sắm vật dụng, thiết bị thiết yếu. Thủ tướng yêu cầu giám sát để việc hỗ trợ người dân đảm bảo công khai, minh bạch, chống lãng phí, tiêu cực.

Nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” là chiến dịch có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Thủ tướng Chính phủ kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục hưởng ứng; yêu cầu tổng hợp các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho “Chiến dịch Quang Trung” để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời; tiếp tục thông tin biểu dương, nhân rộng điển hình và rút ra bài học kinh nghiệm cho triển khai các phong trào, công việc sau này./.