Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cơ chế, chính sách về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải thông thoáng, phù hợp, khả thi

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam được Đảng, Nhà nước xác định là một trong những đột phá nhằm giải phóng các nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, thu hút các nguồn lực nước ngoài, góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 222 về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Tiếp đó, Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo; tổ chức nhiều cuộc họp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. Các bộ, ngành đã xây dựng dự thảo 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222/2025/QH15.



Tại Phiên họp, Chính phủ đã nghe Tờ trình tóm tắt 8 nghị định, báo cáo ý kiến thẩm định và cho ý kiến, thảo luận về từng nội dung của các nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 222 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam gồm: Thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Trung tâm Trọng tài quốc tế thuộc Trung tâm; Việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Việc thành lập, hoạt động của Sở Giao dịch hàng hóa và mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Trung tâm Tài chính quốc tế. Đặc biệt là các nội dung các chính sách về lao động, việc làm và an sinh xã hội; đất đai và môi trường; tài chính; nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.