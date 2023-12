Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Giáng sinh tại Bắc Giang

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáo xứ Bắc Giang. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái; lãnh đạo một số bộ, ngành và tỉnh.

Tại đây, Thủ tướng chuyển lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp Giáng sinh 2023 và năm mới 2024 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo cả nước nói chung, Bắc Giang nói riêng.

Thủ tướng cho biết, nước ta đang phát triển đất nước dựa trên các nền tảng: Dân chủ xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Xuyên suốt quá trình đó, người dân đều được coi là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của sự phát triển; Đảng, Nhà nước ta không đánh đổi, hy sinh tiến bộ và công bằng xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần.

Đảng, Nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền con người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người dân; quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật…

Thực hiện chủ trương đó, tình hình kinh tế- xã hội nước ta đã đạt nhiều kết quả tích tực trên nhiều mặt. Kinh tế tăng trưởng khá; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn được đảm bảo; nợ công, nợ chính phủ, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách được kiểm soát; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại được tăng cường. Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như hiện nay.

Thủ tướng cũng cho biết, quan hệ Việt Nam và Vatican ngày càng phát triển tốt đẹp. Đây là nền tảng, động lực quan trọng để đồng bào công giáo thực hiện tốt phương châm “kính Chúa, yêu nước”.

Theo Thủ tướng, có được thành quả đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự ủng hộ của cộng đồng, doanh nghiệp, bạn bè quốc tế và đặc biệt là người dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo, bao gồm đồng bào Công giáo.

Thủ tướng đánh giá cao các vị linh mục, tu sĩ, đồng bào giáo dân Bắc Giang thời gian qua tiếp tục thực hiện tốt phương châm “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, “tốt đời, đẹp đạo”, cùng cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, nhân dân của tỉnh và cả nước trong phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tương thân, tương ái cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày một ấm no, hạnh phúc; góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Thủ tướng mong muốn các linh mục, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy truyền thống văn hóa – lịch sử, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tiếp tục thực hiện huấn từ của Giáo hoàng “người Công giáo tốt đồng thời là công dân tốt” với tinh thần “kính Chúa, yêu nước” và đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Vui mừng trước thành tựu to lớn của đất nước, Linh mục quản hạt, Giesu Nguyễn Văn Phong trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng đối với đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo; bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đóng góp vào xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, tặng quà, chúc mừng Giáng sinh gia đình anh, chị Nguyễn Ngọc Đăng – Nguyễn Thị Ngọt ở thành phố Bắc Giang gia đình giáo dân sản xuất, kinh doanh giỏi và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng./.