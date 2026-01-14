Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ Sáu của Ban Chỉ đạo COP26

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 6 BCĐ thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP 26. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, thành viên Ban Chỉ đạo COP26.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, biến đổi khí hậu đã trở thành vấn đề toàn cầu, thách thức không biên giới đối với toàn nhân loại, thậm chí còn đang diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường và rất khốc liệt. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu và phải có giải pháp thích ứng hiệu quả. Năm 2025 Việt Nam gánh chịu hậu quả của 21 cơn bão, áp thấp nhiệt đới, làm 420 người chết, 730 người bị thương, tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 100 nghìn tỷ đồng.

Theo Thủ tướng, những mất mát vừa qua là lời cảnh báo, yêu cầu cấp bách đặt ra đối với Việt Nam trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có tiến trình thực hiện các cam kết tại COP26 để đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông… đang là xu thế tất yếu không thể đảo ngược, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Vừa qua, tình hình thế giới thay đổi, một số nước có những điều chỉnh chính sách chiến lược về chống biến đổi khí hậu. Hoa Kỳ đã tuyên bố rút khỏi hàng loạt tổ chức quốc tế, trong đó có Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu, trước đó đã tuyên bố rút khỏi Thỏa thuận Paris.

Chống biến đổi khí hậu vẫn là phong trào, xu thế của thế giới, trong đó có Việt Nam. Nước ta xác định, chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số là ưu tiên hàng đầu, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, thời gian qua, Ban Chỉ đạo COP26 đã triển khai nhiều nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng. Thể chế, cơ chế chính sách về chống biến đổi khí hậu được quan tâm, hoàn thiện. Việt Nam đang triển khai Đề án “Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long; nhiều doanh nghiệp chuyển hướng mạnh mẽ sang đầu tư xanh, công nghệ sạch, mô hình phát thải thấp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, vẫn còn tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó việc huy động nguồn lực thông qua khuôn khổ Tuyên bố JETP và AZEC chưa như mong muốn, chưa tận dụng được nguồn tín dụng cho phát triển xanh; việc phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa thật sự đồng bộ, thống nhất.

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tìm giải pháp nâng cao năng lực điều phối trong triển khai các cam kết tại COP26 thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hội nghị tập trung trao đổi, thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các cam kết tại COP26 thời gian qua, nhất là những mặt đã làm được, mặt làm chưa tốt, nguyên nhân, vướng mắc cần tháo gỡ, bài học kinh nghiệm. Các đại biểu đề xuất nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo trong thời gian tới để phù hợp với tình hình trong nước và thế giới, nhất là mục tiêu, quan điểm Đại hội XIV của Đảng về chiến lược phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm cân bằng giữa phát triển xanh với kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, mục tiêu tăng trưởng 2 con số liên tục; nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cần ưu tiên thực hiện của các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, kể từ sau Phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành và Ban Chỉ đạo đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, đạt kết quả quan trọng. Trong đó, Ban Chỉ đạo theo cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ đã kiện toàn, rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, trong đó có Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045...

Cùng với đó, Việt Nam tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế về biến đổi khí hậu, mở rộng quan hệ đối tác chiến lược, thu hút thêm nguồn lực đầu tư cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong nước; nhiều doanh nghiệp chuyển hướng mạnh mẽ sang đầu tư xanh, công nghệ sạch, mô hình phát thải thấp…