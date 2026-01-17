Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật

Cùng tham dự phiên họp có: Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế là “đột phá của đột phá” trong 3 khâu đột phá chiến lược; vừa là mục tiêu, động lực, nguồn lực của sự phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong năm 2025, xây dựng và hoàn thiện thể chế đã được quyết liệt triển khai, đạt được nhiều kết quả quan trọng, với khối lượng lập pháp lớn nhất từ trước đến nay, tư duy xây dựng pháp luật có sự đổi mới căn bản.

Trong đó, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua 99 Luật, Nghị quyết, riêng tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV là 55 Luật, Nghị quyết, trong đó có nhiều cơ chế, chính sách đặc biệt tạo động lực đột phá được ban hành để triển khai các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị; ban hành 374 Nghị định.

Thủ tướng cho biết, thời gian qua, Đảng, Quốc hội, Chính phủ quyết tâm tháo gỡ triệt để các rào cản pháp lý, thay đổi trạng thái từ“điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”, là lợi thế cạnh tranh quốc gia, nhằm khơi thông các nguồn lực, tạo hành lang pháp lý và nền tảng cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, trong năm 2025, chúng ta đã cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật, đạt 98,3%. Trong đó, tập trung chủ yếu trên các lĩnh vực như: Xử lý vướng mắc, bất cập trong các văn bản quy phạm pháp luật đã thể chế hóa kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết 59-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết 71-NQ/TW, Nghị quyết 72-NQ/TW… của Bộ Chính trị.

Cùng với đó, xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh do sắp xếp bộ máy liên quan đến chính quyền địa phương 2 cấp gắn với phân cấp, phân quyền; thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, phục vụ kiến tạo phát triển; quyết liệt đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính.

Qua đó, thực hiện mục tiêu năm 2025 tăng trưởng đạt 8% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, phát triển hài hòa giữa kinh tế với xã hội và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tập trung thảo luận, cho ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện kết quả, lộ trình, phương án xử lý đối với các nội dung, phản ánh, kiến nghị đã được chỉ ra trong nhiệm kỳ mà chưa được xử lý; đã được tổng hợp tại Báo cáo của Bộ Tư pháp về kết quả xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” do quy định pháp luật từ năm 2020 đến nay, đặc biệt là năm 2025.

Đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kết luận tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo về việc xử lý đối với các kiến nghị, phản ánh đã được chỉ ra tại báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương; cho ý kiến về kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Chỉ đạo đang được Bộ Tư pháp đề xuất về Kế hoạch tổng rà soát, trên tinh thần 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền.

Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm; trình bày phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề; tập trung thảo luận về các vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau; bảo đảm tiến độ, chất lượng của Phiên họp.

Theo chương trình, phiên họp thứ 7 này, Ban Chỉ đạo đánh giá công tác rà soát, việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật từ năm 2020 đến nay và năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và thời gian tới.