Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tư nhân

Chiều 20/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (Ban Chỉ đạo) chủ trì Phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo.
  Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN  
Dự phiên họp có Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các hiệp hội, các tập đoàn, doanh nghiệp.

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua Bộ Chính trị đã ban hành các Nghị quyết trụ cột quan trọng về định hướng phát triển trên các lĩnh vực, trong đó Nghị quyết số 68-NQ/TW và tới đây sẽ có thêm một số Nghị quyết trụ cột nữa. Các nghị quyết có ý nghĩa, tầm quan trọng cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tạo ra xung lực mới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Thủ tướng, sau khi Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết, Chính phủ ban hành ngay các nghị quyết của Chính phủ về chương trình, hành động và trình Quốc hội thông qua các Nghị quyết về cơ chế, chính sách để thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Cho biết tại Phiên họp thứ ba này, Ban Chỉ đạo tổng kết 8 tháng triển khai nghị quyết 68-NQ/TW, sơ kết công tác năm 2025 và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để phát triển kinh tế tư nhân năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo đánh giá lại việc tổ chức thực hiện nghị quyết; những mặt được, chưa được, nguyên nhân chủ quan, khách quan; công tác khắc phục hạn chế, bất cập; phân tích, đánh giá diễn biến mới để vừa khắc phục, vừa đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, sau 8 tháng triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW, kinh tế tư nhân có bước khởi sắc tích cực. Bình quân mỗi tháng có khoảng 18.000 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến hết 2025 của cả nước ước gần 1,1 triệu.

Trong năm 2025, nước ta tổ chức 3 lễ khởi công, khánh thành đồng loạt các các công trình, dự án lớn, trọng điểm quốc gia, với  564 công trình, dự án với tổng mức đầu tư trên 5,14 triệu tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn tư nhân là chủ yếu với khoảng 74,6%; nguồn vốn nhà nước là 25,4%. Điều này cho thấy vai trò của doanh nghiệp tư nhân, chứng minh chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội cho phát triển; khẳng định Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã tạo xung lực, phong trào, xu thế phát triển kinh tế tư nhân; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp vào Đảng, Nhà nước được củng cố; hoạt động doanh nghiệp đa dạng hơn, doanh nghiệp dám làm những việc to lớn hơn.

Thủ tướng Phạm Minh chính chỉ rõ một số hạn chế phát triển kinh tế tư nhân, nhất là phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, huy động nguồn lực từ người dân… Thủ tướng lưu ý các đại biểu tập trung đánh giá tình hình phát triển kinh tế tư nhân; rà soát cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan phát triển kinh tế tư nhân; giải pháp tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia vào qúa trình xây dựng chính sách.

Với mong muốn lắng nghe phản ứng từ doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển, Thủ tướng yêu cầu Ban Chỉ đạo những vấn đề đang tốt thì tiếp tục phát huy, những vướng mắc thì phải loại bỏ; vấn đề đã có pháp luật quy định rồi thì áp dụng, vấn đề chưa có luật pháp quy định thì bổ sung; đảm bảo công khai, minh bạch, bình đẳng, vì lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, cộng đồng.

Thủ tướng yêu cầu đề xuất các giải pháp để tăng cường, nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện Nghị quyết; những việc cần làm ngay trong Quý I năm 2026; trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan để đồng hành, kiến tạo và hỗ trợ doanh nghiệp. Còn doanh nghiệp phải chủ động tiên phong trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh...

