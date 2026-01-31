Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo về phát triển kinh tế tư nhân

Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo; Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc; các thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương và đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, Đại hội lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp với nhiều điểm mới, trong đó có nhiều nội dung liên quan phát triển kinh tế tư nhân. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng Chính phủ, Phiên họp thứ tư này của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tình hình, rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, cùng với đánh giá thành tựu, kết quả, đưa ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian tới.

Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2025 kinh tế đất nước ta đạt nhiều thành tích, thành tựu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tổng GDP đạt 524 tỷ USD, GDP bình quân đầu người đạt 5.026 USD, đạt và vượt chỉ tiêu Đại hội XIII đề ra; tạo đà, tạo thế, tạo lực, tạo nền tảng, niềm tin để thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước trong thời gian tới. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến nhanh, việc phát triển cần bám sát tình hình, điều chỉnh, thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả, nhất là trong bối cảnh thúc đẩy chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, chuyển đổi cơ cấu kinh tế.

Với quan điểm "Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, nhân dân vào cuộc, ủng hộ", "Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "Đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân, doanh nghiệp", Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, các đại biểu tập trung phân tích kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết 68; những khó khăn, vướng mắc, nhất là về thể chế, thủ tục hành chính, phát triển hạ tầng, quản trị theo hướng "thể chế thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản trị thông minh".

Cùng với đó, xem xét những vấn đề cần điều chỉnh, các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện "xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực, hài hòa hóa lợi ích"; cũng như những vấn đề cần điều chỉnh trong chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa, góp phần khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế…

Các đại biểu tham dự Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, sau 8 tháng Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW, tác động của Nghị quyết bước đầu thể hiện qua sự gia tăng mạnh mẽ số lượng doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập, tái gia nhập thị trường; diễn biến tích cực trên thị trường chứng khoán; sự khởi sắc của hoạt động xuất nhập khẩu và đóng góp ngày càng lớn hơn của khu vực kinh tế tư nhân vào thu ngân sách nhà nước.

Từ tháng 5/2025, bình quân mỗi tháng có khoảng 18 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và hơn 8,3 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động. Đến hết năm 2025, cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp hoạt động. Thị trường chứng khoán, cuối năm 2025 VN-Index đạt gần 1.785 điểm; giá trị giao dịch bình quân khoảng 29,5 nghìn tỷ đồng/phiên. Vốn hóa thị trường đạt gần 10 triệu tỷ đồng, bằng khoảng 70% GDP năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt 930 tỷ USD, đưa Việt Nam vào Top 25 nền kinh tế có trị giá xuất nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Đặc biệt, tổng thu ngân sách năm 2025 của khu vực ngoài quốc doanh ước đạt hơn 497 ngàn tỷ đồng, bằng 134% so với dự toán và 127% so với cùng kỳ. Thu từ hộ, cá nhân kinh doanh tăng hơn 36% so với 2024, là mức tăng trưởng cao nhất giai đoạn 2021-2025./.