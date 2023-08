Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 6 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có các Phó Chủ tịch Hội đồng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các Ủy viên Hội đồng là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.



Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, những tháng đầu năm 2023, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự nỗ lực vượt bậc, triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, chúng ta cơ bản thực hiện được các mục tiêu tổng quát mà Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng được thúc đẩy; các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo; an sinh xã hội được đẩy mạnh; đời sống nhân dân được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh được tăng cường; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; giữ gìn được môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong những kết quả đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong cả nước.

“Phong trào thi đua, công tác khen thưởng đã khuyến khích, động viên, tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy mặt mạnh, tăng tự tin và khắc phục, hóa giải những khó khăn, yếu kém để cả nước đi lên”, Thủ tướng khẳng định.

Nhận định tình hình thời gian tới, Thủ tướng cho biết, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, tác động, ảnh hưởng nặng nề đến các quốc gia như tình trạng suy giảm kinh tế, các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống, an ninh mạng thông tin, biến đổi khí hậu, già hóa dân số...; phát triển xanh, phát triển bền vững là xu thế, song có không ít thách thức.

Thủ tướng yêu cầu các thành viên Hội đồng tập trung đánh giá khách quan thực trạng công tác thi đua, khen thưởng, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế còn tồn tại và phân tích làm rõ các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2023 và đề ra các biện pháp, giải pháp có tính khả thi cao nhằm đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Theo báo cáo của Hội đồng, trong 7 tháng đầu năm, Hội đồng, Thường trực Hội đồng tiếp tục bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước để triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả; tham mưu, đề xuất xây dựng và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng; thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến toàn quốc...

Đặc biệt, tổ chức tốt nhiều phong trào, tạo không khí thi đua sôi nổi, khai thác tiềm năng, tập trung các nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và có tác động tích cực trên các mặt, lĩnh vực, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước./.