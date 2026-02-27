Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 2

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2 năm 2026. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thể chế vừa là động lực, nguồn lực cho sự phát triển; thể chế phải đi trước dẫn đường, nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn các vấn đề nảy sinh trên thực tế. Nghị quyết các Đại hội của Đảng gần đây đều xác định: xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược trong phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ưu tiên thời gian, bố trí nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã tổ chức 41 phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật, xem xét, cho ý kiến đối với hơn 215 dự án luật, pháp luật, nghị quyết và hồ sơ chính sách xây dựng luật, nghị quyết; trình Quốc hội xem xét, ban hành 179 văn bản - gấp hơn 02 lần so với nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV.

Riêng năm 2025 đã cơ bản tháo gỡ những “điểm nghẽn” do quy định pháp luật theo tinh thần Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị. Trong đó, tăng cường phân câp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, thiết kế công cụ giám sát, kiểm tra, nâng cao năng lực thực thi của các cấp.

Các luật, nghị quyết được ban hành đã góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật đồng bộ, khả thi, minh bạch, thúc đẩy phát triển đất nước theo đúng tinh thần “đổi mới tư duy pháp luật, cải cách thể chế, bảo đảm pháp luật đi trước, mở đường cho phát triển”.

Khẳng định, thể chế, pháp luật đã góp phần tạo nền tảng cơ bản, tiền đề, khí thế mới, động lực mới thúc đẩy phát triển 2 con số trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành ưu tiên, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết của ngành mình, đồng thời bố trí sắp xếp thời gian tham gia đóng góp ý kiến với các dự án luật, nghị quyết của các bộ, ngành khác.

Nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, trách nhiệm, khẩn trương, “đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng rồi cố gắng hơn nữa, đã quyết tâm rồi quyết tâm cao hơn nữa, đã hiệu quả rồi hiệu quả hơn nữa”, “không vội vàng, không cầu toàn, không nóng vội, nhưng không bỏ lỡ cơ hội”, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm; trình bày, phát biểu ngắn gọn, rõ ý, đi thẳng vào vấn đề; tập trung trao đổi những vấn đề quan trọng, còn ý kiến khác nhau cần thảo luận, xin ý kiến Chính phủ.

Theo chương trình, tại Phiên họp, Chính phủ sẽ xem xét, cho ý kiến, thảo luận vào: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế./.