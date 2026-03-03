Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp 32 Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp lần thứ 32 của BCĐ chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 22 tỉnh, thành phố ven biển. Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố, hiệp hội, tập đoàn liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương sự nỗ lực của các Bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU và các đợt thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Dự kiến Đoàn Thanh tra Ủy ban Châu Âu (EC) sẽ làm việc tại Việt Nam trong tháng 3/2026 này. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương chuẩn bị báo cáo về công tác chuyển đổi nghề cho nhân dân bị tác động ảnh hưởng bởi phát triển ngành thủy sản bền vững; đánh giá số lượng tàu giảm, số lao động phải chuyển đổi, chính sách hỗ trợ, nguồn lực thực hiện, khó khăn vướng mắc... Bộ Nông nghiệp và Môi trường làm đề án chung phục vụ công tác chuyển đổi nghề.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp Môi trường hoàn thiện báo cáo tổng thể phục vụ buổi làm việc với Đoàn Thanh tra EC, xây dựng kịch bản chi tiết, phân công rõ trách nhiệm, tổ chức tập huấn, thống nhất các nội dung báo cáo giải trình...

Thủ tướng đề nghị các Bộ: Quốc phòng, Công an, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên về chống khai thác IUU, phát triển ngành phát triển ngành thủy sản Việt Nam bền vững đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu, tại phiên họp này, các địa phương báo cáo kết quả triển khai các công việc được Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao để thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản. Các đại biểu tập trung thảo luận về chuyển đổi nghề bền vững, phát triển ngành thủy sản bền vững của địa phương, những vấn đề cần phải tháo gỡ ở cấp Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị 7 địa phương: Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Vĩnh Long, ban hành chính sách chuyển đổi nghề trước 10/3 với tinh thần “đã nói phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện”.

Song song với việc tiếp Đoàn Thanh tra EC và triển khai các giải pháp phát triển ngành thủy sản bền vững, có đề án hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề nghiệp, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Hiệp hội Thủy sản Việt Nam tập trung làm rõ các vấn đề liên quan đến xuất xứ hàng hóa, chỉ dẫn địa lý, bảo vệ bản quyền...

Với tinh thần phát triển nghề cá, ngành thủy sản bền vững, Thủ tướng cho rằng, chấp hành nghiêm túc những yêu cầu của Đoàn Thanh tra EC với tinh thần cầu thị, lắng nghe. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm yêu cầu kép: “Gỡ thẻ vàng EC và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam”.

“Đây là vì danh dự, uy tín của đất nước, quốc gia, của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trên trường quốc tế, vì lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, vì sự tiến bộ, công bằng, bình đẳng”, Thủ tướng nhấn mạnh.

