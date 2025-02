Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Lễ đón Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon trên bục danh dự, nghe quân nhạc cử Quốc thiều hai nước. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Christopher Luxon tới Việt Nam kể từ khi ông được bổ nhiệm làm Thủ tướng; diễn ra vào thời điểm hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (19/6/1975-19/6/2025), quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực, hiệu quả. Chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược, đưa quan hệ song phương Việt Nam-New Zealand đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Trong không khí chân tình, nồng ấm, Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng đón Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Thủ tướng New Zealand đón nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu học sinh Thủ đô Hà Nội. Hai Thủ tướng bước trên thảm đỏ trong sự vẫy chào của các em học sinh với quốc kỳ New Zealand và Việt Nam trên tay.

Khi hai nhà Lãnh đạo bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều New Zealand và Việt Nam được cử lên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Christopher Luxon cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Christopher Luxon duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Hai Thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón; chứng kiến diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sau lễ đón, hai Thủ tướng di chuyển tới Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm. Trước khi hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon cùng tham quan trưng bày ảnh về đất nước, con người và quan hệ tốt đẹp Việt Nam – New Zealand do Văn phòng Chính phủ phối hợp với TTXVN thực hiện.

Sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, nhất là sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược vào năm 2020, quan hệ Việt Nam-New Zealand ngày càng phát triển và đi vào thực chất, tạo đà để mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong tương lai.

Hai nước luôn duy trì những cuộc tiếp xúc và trao đổi đoàn cấp cao và các cấp. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 13 của New Zealand với kim ngạch thương mại hai chiều năm 2023 và 2024 đều đạt 1,3 tỷ USD. New Zealand là đối tác thương mại lớn thứ 41 của Việt Nam. Hai nước đặt mục tiêu đạt kim ngạch thương mại 3 tỷ USD vào năm 2026. Tính đến tháng 2/2025, New Zealand có 55 dự án đầu tư với tổng số vốn 208 triệu USD, đứng thứ 39/149 quốc gia và lãnh thổ có đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam. Còn Việt Nam có 12 dự án đầu tư tại New Zealand với tổng vốn đăng ký 43,9 triệu USD, đứng thứ 30/80 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài. New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm. Cộng đồng người Việt Nam sống ở New Zealand có khoảng 14.000 người.

Trong khuôn khổ đa phương, Việt Nam và New Zealand có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau tại các tổ chức, diễn đàn quốc tế, khu vực quan trọng trên thế giới mà hai nước đều là thành viên. Hai nước cùng nhau thúc đẩy hợp tác theo các Hiệp định thương mại tự do cả hai nước cùng tham gia.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng New Zealand là dịp để hai bên rà soát và thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực mà bên này có nhu cầu, bên kia có thế mạnh như kinh tế xanh, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế tri thức, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, giáo dục, lao động, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân... Đặc biệt, hai bên xem xét việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - New Zealand lên Đối tác chiến lược toàn diện./.