Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng New Zealand thăm chính thức Việt Nam

Thiếu nhi Thủ đô tặng hoa Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Jacinda Ardern và Đoàn Đại biểu cấp cao New Zealand vào tới quảng trường Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe ô tô đón Thủ tướng Jacinda Ardern. Hai Thủ tướng mừng rõ gặp nhau, bắt tay nồng ấm, các cháu học sinh gửi tới Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern bó hoa tươi thắm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng New Zealand bước trên thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của các em học sinh với cờ hoa rực rỡ trên tay. Khi hai Thủ tướng trang nghiêm tại bục danh dự, quốc thiều hai nước được cử lên.

Hai nhà Lãnh đạo cùng bước tới chào Quốc kỳ hai nước, sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern giới thiệu cho nhau các thành viên Đoàn Đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón. Đoàn Đại biểu cấp cao Cộng hòa New Zealand thăm chính thức Việt Nam cùng Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern có: Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Damien O'Connor; Phó Chánh Văn phòng Thủ tướng Holly Donald; Cố vấn cao cấp về Thương mại Văn phòng Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu Tamsin Royson; Cố vấn Chính sách Đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Guergana Guermanoff; Cố vấn Chính sách Đối ngoại Văn phòng Thủ tướng và Nội các Faith Mitchell; Thứ trưởng phụ trách Châu Á và châu Mỹ Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand Deborah Geels; Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Việt Nam Tredene Dobson; Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand Grant McPherson.

Kết thúc Lễ đón chính thức, hai nhà Lãnh đạo trở lại bục danh dự, cùng chứng kiến phần diễu binh chào mừng của Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; sau đó hai nhà Lãnh đạo cùng sánh bước sang Trụ sở Chính phủ để tiến hành hội đàm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thực hiện nghi lễ chào cờ khi dàn quân nhạc cử quốc thiều hai nước. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới Việt Nam kể từ khi bà được bổ nhiệm làm Thủ tướng. Chuyến thăm sẽ góp phần củng cố sự tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa hai nước như chính trị-ngoại giao, quốc phòng-an ninh, kinh tế, đầu tư, lao động, giáo dục, công nghệ, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số… củng cố, tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước.

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, cùng với hội đàm cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tới chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự đối thoại doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand và Kết nối Nông nghiệp New Zealand, thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh./.