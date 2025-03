Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Các đại biểu tham dự hội nghị thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Dự hội nghị có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà (điểm cầu Cần Thơ), Hồ Đức Phớc; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chuyên gia, lãnh đạo các Hiệp hội bất động sản, ngân hàng, doanh nghiệp bất động sản lớn trên cả nước.

Thời gian qua, Thủ tướng đã chủ trì nhiều hội nghị và có nhiều chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội. Gần đây nhất, ngày 27/2, Thủ tướng đã ký Quyết định số 444/QĐ-TTg giao chỉ tiêu hoàn thành nhà ở xã hội trong năm 2025 và đến năm 2030 để các địa phương bổ sung vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, giai đoạn 2025-2030 cả nước phải hoàn thành 995.445 căn hộ để có thể đạt được mục tiêu xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030.

Mở đầu hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Đảng, Nhà nước chủ trương phát triển nhanh nhưng bền vững, không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Con người có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc, trong đó gồm quyền có chỗ ở. Thủ tướng hoan nghênh một số địa phương vừa qua đã khởi công các dự án nhà ở xã hội lớn, song cũng bày tỏ trăn trở khi "đất trong tay chúng ta, tiền có thể huy động, cơ chế, chính sách, thủ tục do ta mà việc xây dựng nhà ở xã hội không chuyển biến hoặc chuyển biến rất chậm".

Theo Thủ tướng, nhu cầu nhà ở xã hội rất lớn, do đó các cơ quan phải đặt mình vào địa vị của người có nhu cầu để giải quyết, triển khai công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Trong đó, các địa phương đã được giao chỉ tiêu cụ thể về xây dựng nhà ở xã hội, phải coi đây là nhiệm vụ chính trị, với quan điểm lấy con người là trung tâm, là chủ thể, con người là yếu tố quyết định sự phát triển, mọi chính sách phải hướng đến con người.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận thẳng thắn về chỉ tiêu xây dựng nhà ở xã hội; cơ chế, chính sách vướng mắc cần giải quyết; cách huy động nguồn lực; thiết kế, mẫu nhà ở xã hội; khả năng sản xuất hàng loạt; cách làm, quy hoạch, giao đất, thủ tục hành chính trong triển khai các dự án nhà ở xã hội.

Thủ tướng lưu ý việc thiết kế kiến trúc nhà ở xã hội, để có các mẫu nhà phù hợp điều kiện, cảnh quan, văn hóa, khí hậu từng vùng miền; phù hợp nhu cầu người sử dụng, các loại, chất liệu, cấu trúc linh hoạt. Thủ tướng đề cập một số giải pháp huy động nguồn lực đã và đang được triển khai như thành lập quỹ nhà ở quốc gia; giải ngân gói tín dụng 140 nghìn tỷ đồng cho nhà ở xã hội mà không tính vào 'room' tín dụng của các ngân hàng…

Đề cập các vấn đề liên quan cơ chế, chính sách, thủ tục, đặc biệt là về quyền lợi của các chủ thể, Thủ tướng nhấn mạnh, nhà ở xã hội không có nghĩa là làm ở những chỗ đất "đầu thừa đuôi thẹo", không làm được nhà ở thương mại thì làm nhà ở xã hội. Phải ưu tiên nhà ở xã hội trước rồi mới đến nhà ở thương mại; nhà ở xã hội phải đầy đủ điều kiện hạ tầng, chỉ khác là Nhà nước có chính sách hỗ trợ; đặc biệt nhà ở xã hội phải có hình thức mua và thuê mua...

Theo Bộ Xây dựng, thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành gần 20 văn bản gồm các Nghị quyết, Chỉ thị, Quyết định, Công điện…với nhiều giải pháp, nhiệm vụ cụ thể và quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung triển khai nhanh, hiệu quả Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030".

Đến nay, cả nước có 10 địa phương đã đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và 5 năm của địa phương; đã có 30 địa phương ban hành kế hoạch triển khai Đề án. Tổng hợp báo cáo của các địa phương, cả nước đã quy hoạch 1.309 vị trí với quy mô 9.737 ha đất làm nhà ở xã hội.

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, từ năm 2021 đến nay cả nước có 655 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô hơn 593.000 căn. Năm 2024, cả nước có 28 dự án với 20.000 căn đã hoàn thành; 23 dự án với quy mô 25.000 căn đã được cấp phép, khởi công xây dựng; số lượng dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư là 113 dự án, tương đương 142.000 căn. Đã có 37/63 UBND tỉnh gửi văn bản hoặc công bố trên cổng thông tin điện tử về danh mục dự án tham gia Chương trình với tổng số là 90 dự án, tổng số tiền giải ngân theo Chương trình 120.000 tỷ đồng là 2.845 tỷ đồng.