Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia về Hội nhập quốc tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 của BCĐ Quốc gia về hội nhập quốc tế. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị có: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.



Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết trụ cột, chiến lược quan trọng để phát triển đất nước trên các lĩnh vực; tiếp sau đó, Quốc hội có các nghị quyết, luật và Chính phủ có các nghị quyết, chương trình hành động để thực hiện, trong đó có Nghị quyết 59-NQ/TW về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới.





Sáng 14/1/2026, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về hội nhập quốc tế chủ trì Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là một nội dung lớn có ý nghĩa chiến lược trong đường lối đối ngoại nói riêng và trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước nói chung, góp phần quán triệt thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế quốc gia, bảo đảm lợi ích của quốc gia, dân tộc.



Cho biết, khi thực hiện công cuộc Đổi mới, chúng ta dựa vào 3 trụ cột là xóa bỏ quan liêu bao cấp, thực hiện kinh tế nhiều thành phần và hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, hiện nay tình hình thay đổi, dẫn đến cách ứng xử cũng phải thay đổi phù hợp, hiệu quả. Do đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 59-NQ/TW, trong đó xác định tư duy, cách tiếp cận, phương cách mới để triển khai hội nhập quốc tế, nhằm tranh thủ hiệu quả những điều kiện thuận lợi và giảm thiểu tác động do biến động từ môi trường quốc tế.



Quan điểm xuyên suốt của hội nhập quốc tế là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, động lực, nguồn lực thực hiện hội nhập quốc tế. Mục tiêu tổng quát là nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính đồng bộ, toàn diện, sâu rộng của hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, góp phần phát triển và bảo vệ đất nước; tranh thủ tối đa các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, giữ gìn và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam; tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước.



Thủ tướng nêu rõ, năm qua, xu thế kinh tế, đầu tư, thương mại toàn cầu sụt giảm. Tuy nhiên, với Việt Nam, kim ngạch xuất, nhập khẩu tăng lên, giải ngân FDI đạt kỷ lục lớn nhất từ trước tới nay, đạt khoảng 28-29 tỷ USD, thể hiện niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tăng lên; đồng thời kích thích đầu tư trong nước. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.



Theo Thủ tướng, hội nhập quốc tế phải được triển khai đồng bộ, sâu rộng, toàn diện và hiệu quả hơn, chuyển từ xin - nhận, gia nhập, tham gia sang chủ động đóng góp, xây dựng và định hình quan hệ quốc tế; sẵn sàng đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt hòa giải trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.



Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo trao đổi, rà soát, kiểm điểm tình hình thực hiện công tác hội nhập quốc tế trong năm qua, trong đó có triển khai thực hiện Nghị quyết 59-NQ/TW, xác định phương hướng trọng tâm thời gian tới.



Trong đó, tập trung thảo luận đánh giá kỹ tình hình triển khai, những việc đã làm tốt, chưa làm tốt, nguyên nhân chủ qua, khách quan và bài học kinh nghiệm; phân tích, dự báo tình hình thế giới hiện nay; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhất là khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước…



Hội nghị đánh giá, sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Đảng đã giúp định hình tư duy mới về hội nhập quốc tế đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; nhận thức của các bộ, ngành, địa phương về công tác hội nhập quốc tế có bước chuyển căn bản, tạo tiền đề quan trọng cho triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng.



Hội nhập quốc tế về kinh tế chuyển trạng thái nhanh nhạy để thích ứng với biến động, tranh thủ thu hút các nguồn lực quan trọng, đột phá bên ngoài, góp phần tái cấu trúc, đổi mới mô hình tăng trưởng bền vững, tự cường hơn.



Hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh có nhiều bước tiến mới, là nền tảng trụ cột trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, củng cố và mở rộng cục diện đối ngoại thuận lợi, nâng cao tiềm lực và vị thể quốc tế của đất nước.



Hội nhập quốc tế về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ, trở thành trọng tâm trong hợp tác với các đối tác, phục vụ thiết thực mục tiêu chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu.



Hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, du lịch, môi trường, giáo dục - đào tạo, y tế và các lĩnh vực khác có nhiều chuyển biến tích cực, vừa gia tăng vị thế, sức mạnh mềm của đất nước, vừa phục vụ đắc lực mục tiêu phát triển bền vững, bao trùm, lấy con người làm trung tâm.



Cùng với đó, việc hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật về hội nhập quốc tế được đẩy mạnh và tăng cường đôn đốc, giám sát thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế đã góp phần nâng cao sức cạnh tranh quốc gia và năng lực hội nhập quốc tế của đất nước. Công tác chỉ đạo, điều phối được triển khai quyết liệt, sát sao, đảm bảo triển khai hội nhập quốc tế đồng bộ, phát huy hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị./.