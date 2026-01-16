Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chiến dịch Quang Trung thần tốc đã chiến thắng giòn giã

Hội nghị tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” xây dựng lại nhà cho các gia đình bị thiệt hại do bão lũ tại miền Trung. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo bộ, ngành, cơ quan Trung ương; lãnh đạo 8 tỉnh, thành phố miền Trung, một số tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện“Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Từ đầu tháng 10 đến hết tháng 11/2025, khu vực miền Trung liên tiếp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. Bão, mưa lũ lịch sử đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Trong đó 1.597 nhà dân bị sập, đổ, cuốn trôi; 34.759 nhà bị hư hỏng nặng cùng nhiều tài sản khác.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ đã phát động "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà ở bị sập, đổ, cuốn trôi, hư hỏng nặng do bão, lũ khu vực miền Trung.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện“Chiến dịch Quang Trung”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ngay sau đó Thủ tướng Phạm Minh Chính liên tiếp có công điện, văn bản chỉ đạo, tổ chức các cuộc họp hàng tuần và phân công các Phó Thủ tướng trực tiếp xuống cơ sở để rà soát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà ở cho nhân dân. Thủ tướng cũng quyết định hỗ trợ 328 tỷ đồng bổ sung nguồn lực cho các địa phương để thực hiện Chiến dịch.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành, địa phương đã huy động mọi nguồn lực, lực lượng với tinh thần triển khai "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", "thừa thắng xông lên" xây, sửa nhà cho nhân dân. Đến ngày 30/12/2025, toàn bộ 34.759 nhà dân đã được sửa chữa và đến ngày 15/1/2026, đã cơ bản hoàn thành 1.597 nhà phải xây dựng mới.

Như vậy, sau hơn 45 ngày thực hiện, “Chiến dịch Quang Trung” đã hoàn thành đúng và vượt tiến độ ban đầu đề ra. Hiên nay, 100% các hộ dân bị mất nhà, nhà hư hỏng đã có nhà ở mới, khang trang, sạch sẽ để hưởng trọn vẹn niềm vui chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tại các địa phương, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đã trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, huy động tối đa nguồn lực, lực lượng cùng với quân đội, công an, đoàn thể chính trị - xã hội và các lực lượng khác xây dựng mới lại 559 nhà bị sập, đổ, hoàn thành mục tiêu của “Chiến dịch Quang Trung” trong thời gian sớm nhất, vì niềm vui, hạnh phúc của nhân dân.

Bộ Quốc phòng đã huy động, điều động 312.575 lượt cán bộ, chiến sĩ các lực lượng và 10.543 lượt phương tiện hỗ trợ người dân xây dựng mới 619 nhà và sửa chữa 363 nhà; hỗ trợ thiết bị vật dụng, đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, nhiều suất quà ước tính hơn 136 tỷ đồng quy đổi.

Bộ Công an huy động hơn 126.000 lượt cán bộ, chiến sĩ và nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tổng giá trị hơn 120 tỷ đồng; chủ trì xây dựng mới 419 căn nhà bị sập, đổ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường huy động, tiếp nhận viện trợ của các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế gần 11,5 triệu USD hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung; thường xuyên đôn đốc, sơ kết thực hiện Chiến dịch; hướng dẫn các tỉnh, thành phố bố trí đất tái định cư khi di dời hộ dân khu vực thiệt hại do bão, mưa lũ.

Bộ Xây dựng đã công bố 360 mẫu thiết kế nhà, trong đó 45 mẫu thiết kế nhà chống bão, lụt để các địa phương tham khảo, lựa chọn và chỉ đạo đảm bảo nguồn cung vật tư, vật liệu xây dựng phục vụ khôi phục, sửa chữa nhà ở cho nhân dân các địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò kết nối cộng đồng, vận động ủng hộ, cứu trợ đột xuất, động viên tinh thần trong suốt quá trình triển khai Chiến dịch; phân bổ 486,2 tỷ đồng cho các địa phương thực hiện Chiến dịch.

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát huy cao nhất vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên hỗ trợ xây dựng mới 60 nhà, sửa chữa 82 nhà bị hư hỏng với sự tham gia của 104 đội hình/1.344 đoàn viên; kinh phí huy động hỗ trợ là 2,7 tỷ đồng…

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định “Chiến dịch Quang Trung” mặc dù không có tiếng súng nhưng đã “tốc chiến, tốc thắng”, không những “chiến thắng” mà còn “chiến thắng rất giòn giã”. Đây không chỉ là niềm vui, niềm hạnh phúc của các hộ dân bị mất nhà, hư hỏng nhà trong đợt thảm họa thiên tai tại miền Trung vừa qua mà đã hòa vào thành niềm vui chung của đất nước, của dân tộc ngay trước thềm Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thông tin về tình hình, thiệt hại nặng về người và vật chất do thiên tai, bão lũ, sạt lở trong năm 2025, nhất là ở khu vực miền Trung, Thủ tướng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, sẻ chia sâu sắc đối với những khó khăn chồng chất, nỗi đau, sự mất mát không gì có thể bù đắp được về con người mà các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ phải hứng chịu trong thời gian vừa qua.

Thủ tướng cho biết, ngay sau thảm họa thiên tai, Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, cùng toàn xã hội đã tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ nhân dân vùng bị thiên tai, bão lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả, từng bước ổn định lại đời sống, nhất là bảo đảm chỗ ở, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, nhất quyết không để ai bị đói, bị rét, bị thiếu chỗ ở; bảo đảm việc học hành, khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất, kinh doanh, hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu.

Điểm lại quá trình ra đời và triển khai “Chiến dịch Quang Trung” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng, lực lượng quân đội, công an, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đã chung sức, đồng lòng, chia sẻ khó khăn với người dân vùng bị thiên tai, bão, lũ; đã coi đây là “việc của bản thân mình, của người thân trong gia đình mình để làm cho nhanh nhất, tốt nhất” và cùng nhau làm nên thắng lợi giòn giã của Chiến dịch này.

Phân tích về ý nghĩa của “Chiến dịch Quang Trung”, Thủ tướng khẳng định, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị đơn thuần mà là nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành với nhân dân vùng thiên tai, bão lũ; là “mệnh lệnh hành chính” nhưng cũng là “mệnh lệnh từ trái tim”, lương tri, trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi căn nhà không chỉ được xây bằng bê tông cốt thép, gạch, ngói, cát, sỏi… mà còn bằng tình thương yêu, đùm bọc và sẻ chia của toàn xã hội với những người dân gặp khó khăn.

Chiến dịch cũng góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định sức mạnh to lớn do nhân dân với phương châm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy và tầm nhìn, động lực bắt nguồn từ đổi mới và sáng tạo, sức mạnh bắt nguồn từ nhân dân và doanh nghiệp”.

Chỉ rõ các bài học kinh nghiệm, Thủ tướng chỉ rõ, việc hoàn thành sửa chữa, xây dựng lại nhà ở cho nhân dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ miền Trung mới chỉ là kết quả bước đầu, đặt những viên gạch đầu tiên để ổn định đời sống người dân sau thiên tai, bão lũ.

Để chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, bão lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các địa phương hoàn thành bàn giao nhà cho người dân, chậm nhất trong ngày 18/1/2026, trước thềm khai mạc Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục quan tâm xử lý vấn đề môi trường, khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục.

Các địa phương quan tâm hỗ trợ tạo việc làm, sinh kế cho người dân, đặc biệt hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp từ nhiều nguồn lực khác nhau theo đúng quy định. Triển khai nhanh nhất việc hỗ trợ các hộ dân có nhà bị hư hỏng, sập, đổ từ nguồn đóng góp tự nguyện của nhân dân được Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ cho các địa phương, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không tham nhũng, tiêu cực.

Các địa phương tiếp tục rà soát, chăm lo đời sống người dân, nhất là những hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, bão lũ vừa qua; tuyệt đối không để người dân “thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu sự quan tâm”, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Cuộc sống bình yên đã hồi sinh trở lại với những xóm làng từng bị bão lũ vây hãm, tan hoang do thảm họa thiên tai. Thủ tướng nhấn mạnh, từ đống đổ nát, những ngôi nhà khang trang, kiên cố đã được dựng nên. Những giọt nước mắt hôm nay không phải của đau thương, đắng cay mà là giọt nước mắt của niềm vui và hạnh phúc. Chiến dịch Quang Trung thần tốc đã kép lại để một tương lai tươi sáng được mở ra.

Thủ tướng nêu rõ, Chiến dịch Quang Trung là cuộc chạy đua từng ngày, từng giờ để mang lại sự ấm áp cho nhân dân, nhất là dịp Tết đến, Xuân về, đem lại tiếng cười, niềm vui cho trẻ nhỏ dưới những mái ấm kiên cố; thắp sáng ngọn lửa niềm tin, tiếp thêm nguồn lực sức mạnh đối với của những gia đình vừa đi qua cơn lũ dữ. Chiến dịch thành công tiếp thêm khí thế, động lực cùng cả nước bước vào một mùa xuân mới với nhiều thắng lợi mới, trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh phồn vinh, văn minh và hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

* Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã quyết định và trao phần thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nổi bật trong thực hiện, góp phần vào chiến thắng giòn giã của “Chiến dịch Quang Trung”./.