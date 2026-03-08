Thủ tướng Phạm Minh Chính: Cần biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất

Dự án trồng mắc ca công nghệ cao tại xã Pu Nhi do Công ty cổ phần HD Kinh Bắc làm Chủ đầu tư, với tổng diện tích 761,7ha. Dự án bắt đầu triển khai trồng cây mắc ca từ năm 2021. Đến nay đã trồng được 470ha, trong đó 450ha do doanh nghiệp trực tiếp tổ chức sản xuất và 20ha do 27 hộ dân đồng bào dân tộc Thái, Mông phát triển.

Trước khi tham gia dự án, diện tích đất này chủ yếu được người dân sử dụng để trồng các cây nông nghiệp truyền thống như lúa nương, ngô, sắn, hiệu quả kinh tế còn thấp, thu nhập bình quân sau khi trừ chi phí và công chỉ đạt khoảng 1,5-3 triệu đồng/ha.

Dự kiến, đến năm 2027, vườn cây mắc ca sẽ cho bói quả. Khi bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định, năng suất và giá trị kinh tế của cây mắc ca sẽ tiếp tục tăng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, đến năm thứ 10 sản lượng đạt khoảng 10kg/cây, thu nhập khoảng trên 80 triệu đồng/ha. Các hộ dân tham gia liên kết chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông sinh sống tại địa phương. Dự án tạo công ăn, việc làm thường xuyên và theo thời vụ cho hàng trăm lao động địa phương.

Thăm vùng trồng cây mắc ca ở xã Pu Nhi, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, cây cà phê và mắc ca có thể phát triển được ở vùng đất này. Để phát triển cây cà phê và mắc ca ở đây, cần hỗ trợ trong 5 năm đầu đối với cây mắc ca và 3 năm đầu với cây cà phê.

Thủ tướng Phạm Minh Chính múa xoè cùng đồng bào các dân tộc xã Phu Nhi, tỉnh Điện Biên. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương làm tốt việc quy hoạch; không trồng nhỏ lẻ mà phải liên kết, có thị trường; chú trọng ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sản lượng cây trồng, chế biến; đồng thời xây dựng thương hiệu sản phẩm, mẫu mã...

Đặc biệt xây dựng mô hình liên kết giữa doanh nghiệp với người dân hoặc lập hợp tác xã phù hợp. Qua đó, doanh nghiệp hỗ trợ cung ứng giống, phân bố; ngân hàng hỗ trợ vay vốn; các tổ chức khoa học, kỹ thuật hỗ trợ kỹ thuật… biến núi rừng Tây Bắc trùng điệp thành của cải vật chất.

Tặng quà, biểu dương các hộ dân tiêu biểu trong sản xuất cây mắc ca, phát triển kinh tế hộ gia đình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị bà con tìm thêm các cây trồng, vật nuôi phù hợp để sản xuất xen canh, tối ưu hóa sử dụng đất; liên kết với nhau và với doanh nghiệp, tham gia hợp tác xã, dồn đất, cùng nhau sản xuất kinh doanh, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương./.