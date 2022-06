Thủ tướng Phạm Minh Chính: Báo chí luôn là một trong những lực lượng trên tuyến đầu

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam; lãnh đạo Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí, truyền thông trong cả nước.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực Chính phủ mà đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ đối với hoạt động báo chí nước nhà.

Các đại biểu đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vai trò, tình hình hoạt động báo chí hiện nay và những định hướng lớn trong công tác báo chí, tuyên truyền trong thời gian tới; nêu những khó khăn, thách thức hiện nay, đồng thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Báo chí cách mạng là một mặt trận chiến đấu của cách mạng; cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng; cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Trải qua 97 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự dìu dắt của Bác Hồ, Báo chí Cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh về nhiều mặt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, đất nước ta đã trải qua năm 2021 và 6 tháng năm 2022 với nhiều điều rất đặc biệt. Trong khi toàn Đảng, toàn dân triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội XIII của Đảng, bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ thường xuyên khác, dịch COVID-19 lây lan mạnh, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội. Trên thế giới, cùng với việc phải đối phó với dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược tiếp tục diễn biến phức tạp; xảy ra xung đột tại Ukraine; giá dầu, giá nguyên liệu đầu vào, lạm phát gia tăng ở nhiều nước trên thế giới; tình trạng biến đổi khí hậu càng trở nên gay gắt...

Trong bối cảnh đó, nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; sự quản lý, điều hành của Nhà nước; sự vào cuộc của cả hệ thống chính, người dân, doanh nghiệp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta vẫn giành được nhiều thành tựu quan trọng: bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn, an dân được đảm bảo; đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình; kinh tế vĩ mô ổn định; các cân đối lớn được đảm bảo; đời sống của nhân dân ngày càng tốt lên... Trong thành tựu đó, có sự tham gia, đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, những người làm báo nước nhà. “Người làm báo là một trong những lực lượng trên tuyến đầu của các “mặt trận”. Báo chí góp phần làm cho dân biết, dân hiểu, dân theo, dân tin và dân làm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cho biết, cả nước đang ra sức cụ thể hóa đường lối của Đảng là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong đó xác định rõ, con người là trung tâm, là chủ thể, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển. Với mục tiêu, đến năm 2025 nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Trước mắt, thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; cùng với đó, tiếp tục xử lý các tồn đọng nhiều năm như: xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, các công trình kéo dài; đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu...

Nhân dịp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ cảm ơn; gửi tới các đại biểu, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí và tất cả những người làm báo trong cả nước và đang công tác ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhất. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng với truyền thống lịch sử tốt đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của mình, các cơ quan thông tấn, báo chí và người làm báo Việt Nam tiếp tục nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp của Đảng, hạnh phúc của nhân dân; góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kỷ luật, kỷ cương, hành động quyết liệt, hiệu lực hiệu quả; xây dựng đất nước ngày càng hùng cường, thịnh vượng; người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thủ tướng đề nghị báo chí phát huy tinh thần “mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, là vũ khí sắc bén trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí đang được Đảng ta triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Thủ tướng chia sẻ về những khó khăn mà báo chí, những người làm báo nước nhà đang trải qua như về chế độ chính sách đối với người làm báo; cơ sở vật chất, trang thiết bị tác nghiệp của báo chí; nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm báo... “Chính phủ ủng hộ và nỗ lực để tăng cường tiềm lực cho báo chí, theo thẩm quyền; đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng của đất nước, nằm trong tổng thể chung của các ngành nghề”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định./.