Thủ tướng Phạm Minh Chính: Áp dụng tình trạng khẩn cấp, xây sửa nhà cho 12 hộ dân ở xã Khe Sanh, Quảng Trị

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về xây dựng nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, rút kinh nghiệm từ việc xử lý, khắc phục vụ sạt lở tại Khe Sanh, các bộ, ngành, cơ quan, địa phương, các cán bộ, công chức nói chung khi xử lý bất cứ việc gì cho nhân dân thì phải đặt mình vào vị trí người dân, với tình hình khẩn cấp; liên quan tới tính mạng, sức khỏe, cuộc sống người dân thì phải xử lý ngay, tránh bệnh quan liêu, hình thức; xử lý công việc không những bằng trách nhiệm mà còn với cả tấm lòng, tình cảm “từ trái tim tới trái tim”, tình dân tộc, nghĩa đồng bào, coi việc của người dân như là việc của nhà mình; phát huy tinh thần đoàn kết, ngoài nguồn lực nhà nước thì phải huy động nguồn lực xã hội, nguồn lực của doanh nghiệp, người dân.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng biểu dương các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đã nỗ lực, triển khai rất tích cực “Chiến dịch Quang Trung”. Với hơn 1.600 nhà sập đổ, cuốn trôi hoàn toàn phải xây dựng lại, đến nay sau 10 ngày, 1.535 nhà đã được khởi công, hoàn thành 469 nhà. Với hơn 34.000 nhà phải sửa chữa, đã sửa chữa xong trên 31.950 nhà. Nhiều địa phương phấn đấu hoàn thành sớm chiến dịch Quang Trung so với mốc thời gian đã đề ra.

Cho biết, từ đầu năm tới nay, Trung ương đã hỗ trợ các địa phương 7.144 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đã huy động và phân bổ nguồn lực hỗ trợ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc tiến hành thanh tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua, việc thực hiện các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, sử dụng nguồn lực hỗ trợ tại các địa phương, kịp thời phát hiện các vướng mắc để tháo gỡ, có giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả, khả thi./.