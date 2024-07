Thủ tướng Phạm Minh Chính: 5 yếu tố nền tảng để doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ hợp tác thành công

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Các đại biểu tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Ấn Độ. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Với nền tảng quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp, kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng từ mức 200 triệu USD năm 2000 lên gần 15 tỷ USD vào năm 2023, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Ấn Độ đạt 8,5 tỷ USD, nhập khẩu đạt 5,9 tỷ USD.

Ấn Độ có 410 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 1,03 tỷ USD, đứng thứ 25/146 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Trong khi đó, Việt Nam đã đầu tư sang Ấn Độ 16 dự án với tổng số vốn đầu tư là hơn 14 triệu USD, chưa tính đầu tư của Tập đoàn Vingroup tại Ấn Độ.

Tại Diễn đàn, các đại biểu, cộng đồng doanh nghiệp hai nước được giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, mong muốn hợp tác đầu tư của mỗi bên; đồng thời đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước, nhất là trong các lĩnh vực mà hai bên có tiềm năng, thế mạnh như hạ tầng, điện tử, viễn thông, công nghệ sinh học, dược phẩm, năng lượng tái tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, vật liệu mới, sản xuất ô tô, hàng không, du lịch...

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết lịch sử quan hệ Việt Nam - Ấn Độ bắt nguồn từ quá trình giao lưu văn hóa, tôn giáo từ hơn 2.000 năm trước và được hai lãnh tụ vĩ đại là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru gây dựng và vun đắp. Hai nước luôn ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong các cuộc đấu tranh chống ngoại xâm và giành độc lập dân tộc.

Trải qua hơn 5 thập kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao, việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác Chiến lược toàn diện đã mở ra không gian hợp tác mới về chuỗi giá trị và tài nguyên chiến lược, an ninh kinh tế, ứng phó với biến đổi khí hậu, môi trường, khoa học công nghệ, kết nối tài chính, nhân lực chất lượng cao, giáo dục, an ninh quốc phòng... Trong đó, hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại đã trở thành điểm sáng và là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Nhắc lại ấn tượng với tuyên bố của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Hàng Châu (Trung Quốc): “Việt Nam là trụ cột mạnh mẽ trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ” và “quan hệ song phương giữa hai nước dựa trên sự tin tưởng, hiểu biết lẫn nhau và hội tụ những quan điểm về các vấn đề khác nhau trong khu vực và toàn cầu”, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định để đạt được những thành công này, bên cạnh yếu tố nền tảng là quan hệ hữu nghị tốt đẹp lâu đời giữa hai nước, hai dân tộc; sự hỗ trợ và quan tâm của chính phủ hai nước, phải kể đến sự góp sức và đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Quan hệ truyền thống tốt đẹp, hữu nghị giữa hai dân tộc, hai đất nước; tin cậy chính trị cao, thị trường rộng mở; văn hóa, văn minh, lịch sử tương đồng, ý tưởng tương thông; cùng chung khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, phát triển kinh tế nhanh và bền vững” là 5 yếu tố nền tảng đề các doanh nghiệp hai nước đến với nhau để hợp tác thành công, hiệu quả, góp phần vun đắp cho quan hệ hai nước.

Thông tin tới Diễn đàn về những yếu tố nền tảng cho sự phát triển của kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã trở thành một trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới, nằm trong nhóm 20 nền thương mại hàng đầu, xếp thứ 32 trong top 100 giá trị thương hiệu quốc gia mạnh trên thế giới; đã ký 16 FTA với hơn 60 nước.

Nhấn mạnh những thành tựu đạt được khẳng định sự đúng đắn của các chủ trương, quan điểm phát triển của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Việt Nam đang tập trung thực hiện 6 trọng tâm về đối ngoại; chính sách quốc phòng "4 không"; phát triển kinh tế; bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội; nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Cùng với đó, Việt Nam đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế, xây dựng hạ tầng và đào tạo nhân lực, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thông tin về tình hình kinh tế-xã hội và môi trường đầu tư của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam không ngừng được cải thiện. Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) đã xếp hạng Việt Nam vào danh sách Top 20 quốc gia thu hút FDI hàng đầu thế giới. Nhiều tổ chức, chuyên gia uy tín quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế Việt Nam.

Cho biết Việt Nam xác định khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng, với định hướng thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, tạo kết nối lan tỏa giữa khu vực FDI và khu vực kinh tế trong nước, thúc đẩy hợp tác công - tư để phát triển mạnh mẽ kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích các doanh nghiệp Ấn Độ mở rộng hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Ấn Độ có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu thu hút và ưu tiên cao như: công nghệ cao, điện tử, khoa học công nghệ, AI, xây dựng kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, năng lượng mới (hydrogen), công nghệ sinh học, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dược phẩm…

Trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, Việt Nam hợp tác đầu tư với nguyên tắc “3 bảo đảm” và “3 cùng”: Bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài luôn là hợp phần quan trọng của kinh tế; coi trọng, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi nhất để khu vực này phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; Bảo đảm các quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư; Bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; ổn định về chính sách, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để các nhà đầu tư yên tâm kinh doanh, hoạt động lâu dài tại Việt Nam. Đặc biệt, cùng lắng nghe và thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước và người dân; Cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh và bền vững; Cùng làm, cùng hưởng, cùng thắng và cùng phát triển.

Cho rằng quan hệ hợp tác kinh tế song phương giữa hai nước chưa tương xứng với tiềm năng; với tinh thần “Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng nhau”, “cùng làm, cùng thắng”, để quan hệ Việt Nam - Ấn Độ đi vào chiều sâu và thực chất hơn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ ngành, hiệp hội của Ấn Độ hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động đối thoại, kết nối đầu tư, là cánh tay nối dài giữa chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp hai nước; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Ấn Độ; tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều hàng hóa của Việt Nam tiếp cận được thị trường Ấn Độ.

Hai bên cùng thúc đẩy, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm hoàn thành mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới; tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển (ODA); tiếp tục hợp tác chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn quốc tế và khu vực cùng quan tâm; hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để sớm mở thêm đường bay thẳng giữa Việt Nam - Ấn Độ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các tập đoàn, doanh nghiệp Ấn Độ tiếp tục đầu tư, mở rộng đầu tư vào Việt Nam, hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực bán dẫn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh (hydrogen), dược phẩm năng lượng tái tạo, công nghệ sinh học…; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị của các tập đoàn, đặc biệt là trong các lĩnh vực mà Việt Nam có tiềm năng; coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho xây dựng các Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), ứng dụng công nghệ cao; thường xuyên có những khuyến nghị, tham mưu cho chính phủ, các bộ, ngành, địa phương để tháo gỡ các rào cản trong quá trình sản xuất, kinh doanh và hoàn thiện thể chế chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý thông minh, đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam tăng cường đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư Ấn Độ tại Việt Nam; rà soát, cải cách thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ số, phân cấp, phân quyền, giảm chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào của người dân, doanh nghiệp; chuẩn bị các điều kiện về hạ tầng để thu hút đầu tư... Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trên tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, “đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã thực hiện phải có kết quả đo đếm được”, Chính phủ Việt Nam cam kết luôn lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các nhà đầu tư Ấn Độ nói riêng đầu tư kinh doanh thuận lợi, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chứng kiến trao biên bản hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tại Diễn đàn, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các Bộ, ngành, các doanh nghiệp hai nước trao 6 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, du lịch, văn hóa, dược phẩm... Trong đó, Tập đoàn SOVICO và Tập đoàn Adani thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực hàng không, sân bay và logistics; Hãng hàng không quốc gia Việt Nam hợp tác với đối tác Ấn Độ về quảng bá văn hóa, đất nước, con người Việt Nam tại Ấn Độ…



Thủ tướng Phạm Minh Chính thực hiện lễ thắp đèn truyền thống công bố đường bay mới Đà Nẵng – Ahmedabad của hãng hàng không VietjetAir. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong khuôn khổ Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành, các doanh nghiệp hai nước, Hãng hàng không Vietjet công bố đường bay Đà Nẵng – Ahmedabad (Ấn Độ) và đón hành khách thứ 200 triệu.

Vietjet mang đến nhiều lựa chọn cho người dân hai nước và du khách với các đường bay thẳng kết nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh với các đại đô thị của Ấn Độ là New Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Kochi, Tiruchirappalli cũng như các điểm đến nổi tiếng Bodh Gaya, Varanasi… Đường bay kết nối thành phố Ahmedabad của Ấn Độ với Đà Nẵng sẽ phục vụ hành khách từ tháng 10/2024. Như vậy, Vietjet hiện là hãng hàng không có nhiều đường bay thẳng nhất giữa Việt Nam với Ấn Độ, khai thác 56 chuyến bay mỗi tuần trên 7 đường bay. Tổng lượng khách vận chuyển giữa Việt Nam và Ấn Độ của Vietjet đạt gần 1,3 triệu lượt hành khách.

Vị khách thứ 200 triệu của Vietjet là một doanh nhân Ấn Độ, ông Sandeep Mehta. Vietjet dành tặng vị khách đặc biệt 1 năm bay quốc tế miễn phí./.