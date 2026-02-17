Thủ tướng Nhật Bản chúc mừng người dân các nước đón Tết nguyên đán

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu tại cuộc họp báo ở Tokyo. Ảnh: THX/TTXVN

Trong lời chúc, Thủ tướng Takaichi cho biết: “Trong bối cảnh tình hình quốc tế hiện nay, Nhật Bản mong muốn đóng vai trò lớn hơn nữa vì hòa bình và thịnh vượng của cộng đồng quốc tế. Nhân dịp năm mới, tôi tha thiết mong rằng hòa bình sẽ đến với thế giới và năm nay sẽ là một năm mà ngày càng nhiều người có thể tìm lại cuộc sống bình yên”.

Nữ Thủ tướng Nhật Bản nhấn mạnh, năm nay là năm Ngọ (năm con ngựa). Ngựa tượng trưng cho sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Đặc biệt, năm nay là năm Bính Ngọ (Hinoeuma- trong tiếng Nhật nghĩa là Ngựa lửa) là năm tràn đầy năng lượng và tinh thần hành động. Qua đó, bà bày tỏ hi vọng năm 2026 sẽ là một năm tràn đầy hy vọng đối với tất cả, đồng thời chân thành cầu chúc mọi người nhiều hạnh phúc và thịnh vượng./.