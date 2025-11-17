Thủ tướng Nhà nước Kuwait chủ trì lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah duyệt đội danh dự. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Thủ tướng Chính phủ Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm, trong bối cảnh hai nước hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Tại Cung Bayan của Hoàng gia Kuwait, thể hiện sự coi trọng chuyến thăm, Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah ra tận nơi đỗ xe đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Vui mừng gặp nhau, Thủ tướng Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al Sabah mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính di chuyển trên thảm đó tiến vào vị trí danh dự. Khi hai thủ tướng tới vị trí danh dự trước Quốc kỳ hai nước, Quốc thiều Việt Nam và Quốc thiều Kuwait được cử lên nghiêm trang. Lễ đón kết thúc với việc hai bên giới thiệu cho nhau thành phần tham dự lễ đón của mỗi bên.