Thủ tướng New Zealand: Nông nghiệp là nền tảng của mối quan hệ đối tác Việt Nam-New Zealand

Thủ tướng Jacinda Ardern, Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Nông nghiệp New Zealand Damien O’Connor và Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan chứng kiến Lễ công bố xuất khẩu quả chanh và bưởi của Việt Nam sang New Zealand. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Cùng tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp New Zealand Damien O'Connor, cùng đông đảo doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam và New Zealand.



Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, nông nghiệp không chỉ là một lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế hai nước, mà còn là một phần bản sắc văn hóa hai nước. Ở New Zealand, người nông dân là nhân tố then chốt của nền kinh tế.



Do đó, Thủ tướng Jacinda Ardern khẳng định, nông nghiệp là nền tảng của mối quan hệ hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 45 năm. New Zealand và Việt Nam là đối tác ‘trời sinh’ trong lĩnh vực nông nghiệp. Với cam kết chung về thương mại tự do, cùng uy tín trong việc sản xuất và xuất khẩu lương thực, cả hai quốc gia tự hào là nhà cung cấp lương thực cho toàn thế giới - Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ .



Thủ tướng Jacinda Ardern lưu ý, những thách thức hiện nay đặt ra cho hệ thống lương thực của hai nước và an ninh lương thực toàn cầu là vô cùng to lớn. Từ biến đổi khí hậu, đến đại dịch và xung đột quốc tế, nhu cầu hợp tác giữa các nước xuất khẩu lương thực chưa bao giờ cấp thiết hơn thế. Quan hệ Đối tác Chiến lược được Việt Nam và New Zealand ký kết năm 2020 là nền tảng vững chắc để hai nước cùng nhau đối mặt với những thách thức này và cùng hưởng lợi.



Nhấn mạnh Việt Nam và New Zealand đều sở hữu hệ thống sản xuất lương thực hiệu quả, Thủ tướng Jacinda Ardern cho rằng, đây tiếp tục là lĩnh vực trọng tâm của cả hai nước và là lĩnh vực mà hai quốc gia sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại và hợp tác. Một ví dụ tiêu biểu là sự hỗ trợ của New Zealand để thương mại hóa các giống cây ăn quả mới, trong đó Dự án phát triển giống cây thanh long.



Thủ tướng Jacinda Ardern đánh giá cao sự hợp tác của hai quốc gia trong việc áp dụng hiệu quả các tiêu chuẩn cao về an toàn thực phẩm, vốn rất quan trọng đối với hệ thống lương thực bền vững toàn cầu, cũng như sự hợp tác phát triển, tăng sức chống chịu và tính bền vững cho người nông dân, cộng đồng nông thôn và cộng đồng dân tộc thiểu số.



Cho biết người dân New Zealand đặc biệt yêu thích trái cây và các loại cam chanh, Thủ tướng Jacinda Ardern bày tỏ vui mừng khi giờ đây người dân nước này sẽ có chanh ăn quanh năm khi Việt Nam cung cấp loại quả này vào thời điểm trái mùa ở New Zealand.



Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Jacinda Ardern nhấn mạnh, sự kiện kết nối nông nghiệp hai nước đánh dấu một cột mốc lịch sử của mối quan hệ hiệu quả và cùng có lợi. Đây là thời điểm hai nước khởi động quan hệ đối tác trong lĩnh vực nông nghiệp cho thế kỷ tới.