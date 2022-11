Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern dự Đối thoại doanh nghiệp Việt Nam – New Zealand

Đối thoại là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp hai nước trao đổi, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thương mại song phương. Sự kiện do Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam phối hợp tổ chức.

Cùng tham dự sự kiện có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu kiêm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp New Zealand Damien O'Connor, cùng đông đảo các doanh nghiệp Việt Nam và New Zealand.

Phát biểu tại Đối thoại, bày tỏ vui mừng khi được tham dự sự kiện, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern nhấn mạnh, các doanh nghiệp có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác hai nước.

Theo Thủ tướng Jacinda Ardern, mặc dù hai nước Việt Nam, New Zealand đã và đang đối mặt với rất nhiều thách thức, gián đoạn hoạt động do đại dịch COVID-19, song quan hệ hợp tác về thương mại-đầu tư giữa hai bên vẫn tiếp tục tăng trưởng, phát triển.

Thủ tướng Jacinda Ardern tin tưởng hai nước có thể tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác thương mại và điều này được thể hiện qua những chuyến công tác, chuyến thăm cấp cao, qua đó nhấn mạnh, hai Chính phủ Việt Nam, New Zealand cùng nhau tăng cường kim ngạch thương mại song phương.

“Chúng tôi tin tưởng trước quan hệ Đối tác chiến lược giữa New Zealand và Việt Nam, kim ngạch thương mại song phương trong năm 2024 sẽ đạt được 2,4 tỷ USD và đây cũng là mức tăng trưởng cực kỳ lớn trong vòng 5 năm qua”, Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu.

Thủ tướng Jacinda Ardern cho rằng, hai nước có một mối quan hệ hợp tác đối tác thương mại rất mạnh mẽ. Việt Nam và New Zealand là những nền kinh tế có tính bổ trợ và có thể hợp tác với nhau, với những sản phẩm rất phù hợp, như sữa, gỗ, thương mại thực phẩm…

Hai nền kinh tế cũng được kết nối với các hiệp định thương mại tự do như Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và hai quốc gia đã cùng triển khai những hiệp định này một cách rất hiệu quả.

Nhấn mạnh, hiện nay Việt Nam và New Zealand bắt đầu mở cửa lại biên giới và hai bên có các hoạt động trao đổi đoàn với nhau, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết, tháp tùng Đoàn cấp cao New Zealand thăm Việt Nam lần này có rất nhiều doanh nghiệp cũng như đại diện các cơ quan chức năng; tin tưởng đây là cơ hội lớn để hai bên trao đổi đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và các lĩnh vực khác như thực phẩm, đồ uống, giáo dục, chăm sóc y tế, năng lượng, công nghệ, đổi mới sáng tạo và quản lý môi trường…

Nhân dịp này, Thủ tướng Jacinda Ardern trân trọng mời gọi các doanh nghiệp Việt Nam đến tìm kiếm cơ hội hợp tác, đầu tư tại New Zealand.

Cảm ơn Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã dành thời gian tới dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đối thoại doanh nghiệp hai nước, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh thương mại-đầu tư luôn là một trong những lĩnh vực hợp tác ưu tiên, quan trọng và còn nhiều tiềm năng chưa khai thác trong tổng thể mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand. Điều này được minh chứng khi quy mô thương mại hai chiều giữa hai nước tăng gấp 3 lần chỉ trong 10 năm và vẫn tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ ngay cả trong bối cảnh kinh tế, thương mại của khu vực, toàn cầu liên tục phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, bất ổn của địa - chính trị - kinh tế thời gian qua.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho rằng, hai nền kinh tế sẽ tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mang tính toàn cầu, diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó dự báo. Điều này đòi hỏi những nền kinh tế mở, hội nhập sâu như Việt Nam, New Zealand cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa, nhất là trong lĩnh vực thương mại-đầu tư để cùng ứng phó, nâng cao sức chống chịu của mỗi nền kinh tế.

Quang cảnh Đối thoại Doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cụ thể, theo Bộ trưởng, về thương mại, hai nước có nhiều tiềm năng để tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương, trước mắt là hướng tới cột mốc 2 tỷ USD vào năm 2024. Cơ cấu hàng xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và New Zealand có tính bổ sung cho nhau, cơ bản không cạnh tranh trực tiếp và cán cân thương mại luôn được duy trì ở mức cân bằng. Đây là điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước xây dựng, củng cố và đa dạng hóa chuỗi cung ứng hàng hóa, tránh phụ thuộc vào một đối tác, đặc biệt là những ngành hàng, mặt hàng mà một bên có thế mạnh, bên kia có nhu cầu và ngược lại, như may mặc, da giày, đồ gỗ, nông sản nhiệt đới, thủy sản... của Việt Nam, hay sữa, gỗ nguyên liệu, nguyên phụ liệu dệt may và da giầy... của New Zealand.

Về đầu tư, với năng lực, thế mạnh, kinh nghiệm hàng đầu trên thế giới và khu vực, các doanh nghiệp New Zealand có thể nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực Việt Nam đang có ưu thế và nhu cầu phát triển như kinh tế số, chuyển đổi số; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; nông nghiệp công nghệ cao; các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn; công nghệ bảo quản sau thu hoạch và chế biến nông sản, thủy sản...

“Những thuận lợi và cơ hội nêu trên sẽ là nền tảng rất quan trọng, tạo thêm động lực và niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư, tăng cường thương mại, qua đó đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển lên một tầm cao mới, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.

Tại Đối thoại, các doanh nghiệp hai nước đã nêu lên ý kiến, đề xuất cụ thể mang tính xây dựng đối với hai chính phủ Việt Nam và New Zealand nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phục vụ tốt hơn cho cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới./.