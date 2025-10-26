Thủ tướng Malaysia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chào đón Lãnh đạo các nước ASEAN và các nước, tổ chức đối tác của ASEAN gồm: Quốc vương Brunei; Tổng thống các nước Indonesia, Philippines, Timor Leste, Brazil, Nam Phi; Thủ tướng các nước Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Việt Nam, Canada; Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28/10, Hội nghị cấp cao ASEAN 47 gồm gần 20 phiên họp và hoạt động cấp cao. Dự kiến, các Lãnh đạo sẽ ký kết, thông qua và ghi nhận gần 80 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là kinh tế, thương mại… Đặc biệt, dự kiến ASEAN sẽ chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của khối.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị, tiếp tục khẳng định sự tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam cho thành công chung của các Hội nghị; duy trì đoàn kết, đồng thuận, tăng cường kết nối trong ASEAN; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong ASEAN và thế giới./.