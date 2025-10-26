Báo Ảnh Việt Nam

Tin tức

Thủ tướng Malaysia đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Trưởng đoàn dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 26/10, tại Trung tâm Hội nghị Kuala Lumpur ở Thủ đô Kuala Lumpur, Thủ tướng Malaysia – nước Chủ tịch ASEAN 2025 Anwar Ibrahim đã chủ trì Lễ đón các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị cấp cao liên quan.
  Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch ASEAN 2025 đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan. Ảnh: Dương Giang - TTXVN  

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim chào đón Lãnh đạo các nước ASEAN và các nước, tổ chức đối tác của ASEAN gồm: Quốc vương Brunei; Tổng thống các nước Indonesia, Philippines, Timor Leste, Brazil, Nam Phi; Thủ tướng các nước Thái Lan, Singapore, Campuchia, Lào, Việt Nam, Canada; Chủ tịch Hội đồng châu Âu, Tổng Thư ký Liên hợp quốc.

Diễn ra trong các ngày từ 26 đến 28/10, Hội nghị cấp cao ASEAN 47 gồm gần 20 phiên họp và hoạt động cấp cao. Dự kiến, các Lãnh đạo sẽ ký kết, thông qua và ghi nhận gần 80 văn kiện nhằm thúc đẩy hợp tác ASEAN và giữa ASEAN với đối tác trên nhiều lĩnh vực ưu tiên, nhất là kinh tế, thương mại… Đặc biệt, dự kiến ASEAN sẽ chính thức kết nạp Timor Leste là thành viên thứ 11 của khối.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị, tiếp tục khẳng định sự tích cực tham gia và đóng góp trách nhiệm của Việt Nam cho thành công chung của các Hội nghị; duy trì đoàn kết, đồng thuận, tăng cường kết nối trong ASEAN; vì hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong ASEAN và thế giới./.

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN

Xem thêm

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Việt Nam phát huy tiếng nói mạnh mẽ góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu

Tổng Thư ký Liên hợp quốc: Việt Nam phát huy tiếng nói mạnh mẽ góp phần giải quyết các thách thức toàn cầu

Việt Nam luôn tích cực ủng hộ tiến trình cải tổ Liên hợp quốc và tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh kêu gọi Việt Nam tiếp tục phát huy tiếng nói mạnh mẽ giúp Liên hợp quốc hoạt động hiệu quả hơn, tinh gọn hơn và phản ứng nhanh hơn trước các thách thức toàn cầu. Đây là nhận định của Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres trong cuộc phỏng vấn do Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện ngày 25/10, nhân dịp Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Xem thêm

Top