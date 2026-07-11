Thủ tướng Lê Minh Hưng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; 124 cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tham gia đoàn; Đại biện lâm thời Venezuela tại Việt Nam Estela del Valle Quijada Suárez.

Báo cáo tại buổi lễ, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu, Trưởng đoàn công tác cho biết, ngày 24/6/2026, ngay khi động đất tại Venezuela xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản của nước bạn, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đã báo cáo đề xuất Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ cử lực lượng, phương tiện và lương thực, thực phẩm, vật tư y tế sang hỗ trợ giúp nước bạn khắc phục hậu quả động đất. Ngay sau khi nhận được đồng ý, Đoàn công tác cứu hộ, cứu nạn gồm 124 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công an, cùng 10 chó nghiệp vụ và nhiều trang thiết bị đã lập tức lên đường sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela từ ngày 29/6 đến 7/7, đoàn công tác đã làm việc liên tục với cường độ cao, đối mặt với áp lực lớn từ môi trường đổ nát bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng với bản lĩnh vững vàng và quyết tâm cao độ, có những hôm làm việc xuyên đêm, vượt qua khó khăn, chia thành nhiều mũi, chạy đua với thời gian để đưa được 57 thi thể nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho gia đình và chính quyền địa phương. Ngoài ra, đoàn cũng phối hợp tìm và bàn giao cho cơ quan chức năng của Venezuela nhiều vị trí nghi ngờ có nạn nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau quá lớn của đất nước và nhân dân Venezuela.

Bên cạnh công tác tìm kiếm, cứu nạn, Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam còn chủ động phối hợp tổ chức thăm hỏi, động viên nhiều gia đình bị mất nhà cửa và đang lâm vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đoàn đã bàn giao 5,6 tấn hàng viện trợ gồm các mặt hàng thiết yếu; dành số tiền công tác phí cùng đóng góp và ủng hộ 15.000 USD; tổ chức khám, phát thuốc cho hơn 132 người dân. Đoàn đã kịp thời chuyển đến người dân vùng thiên tai các nhu yếu phẩm cần thiết gồm thịt hộp, sữa, mì tôm cùng số lượng lớn chăn màn và quần áo phòng dịch.

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và hạng Ba cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Ghi nhận và tôn vinh những đóng góp xuất sắc của đoàn Việt Nam, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã trao Huân chương "Anh hùng Venezuela", thư cảm ơn tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; tổ chức trao Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhất cho tập thể, Huy chương "Anh hùng Venezuela" hạng Nhì cho toàn bộ 124 thành viên, cùng Huân chương "Công trạng phục vụ" cho đội chó nghiệp vụ của đoàn.

Nồng nhiệt chào đón đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, từng trải qua chiến tranh, thiên tai khốc liệt, đã từng nhận được sự sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế, Việt Nam thấm sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn, hoạn nạn. Ngày nay, khi có điều kiện, năng lực và vị thế mới, Việt Nam luôn thể hiện sự chủ động, trách nhiệm đóng góp nhiều hơn trong giải quyết những vấn đề chung của nhân loại.

Thủ tướng nhấn mạnh, trong những năm qua, ngay sau các thảm họa thiên tai tại một số quốc gia, Việt Nam đã nhanh chóng cử lực lượng, gửi phương tiện, trang bị và hàng hóa để tham gia cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo. Vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hiểm nguy, các đoàn công tác của chúng ta luôn đạt những kết quả cụ thể về cứu nạn, cứu hộ, để lại dấu ấn sâu đậm về một Việt Nam trách nhiệm, nghĩa tình; để lại ấn tượng đẹp về lực lượng cứu hộ tinh nhuệ, quả cảm, chuyên nghiệp, nhân văn.

Thủ tướng nêu rõ, phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trên tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, Việt Nam đã cử lực lượng cùng trang thiết bị sang Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Mặc dù triển khai nhiệm vụ trong thời gian rất ngắn, phải đối mặt với điều kiện vô cùng khắc nghiệt nhưng với bản lĩnh và ý chí quyết tâm cao, Đoàn công tác đã không quản khó khăn, gian khổ, không sợ hiểm nguy, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, tổ chức cứu nạn; triển khai hỗ trợ nhân đạo nhân dân địa phương.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhiệt liệt biểu dương Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cơ quan liên quan đã chủ động tham mưu, phối hợp lập kế hoạch, tổ chức, điều phối và bảo đảm cho các hoạt động của Đoàn cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.

Thủ tướng đặc biệt biểu dương những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại các vùng thảm họa. Dù phải đối mặt hiểm nguy, làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, các đồng chí đã lan tỏa hình ảnh đẹp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam; đã làm cho hình ảnh Việt Nam trở nên đẹp hơn, ấm áp hơn, có sức lay động hơn: Giữa đổ nát, Việt Nam mang đến hy vọng; giữa mất mát, Việt Nam mang đến sự sẻ chia; giữa hiểm nguy, Việt Nam mang đến bản lĩnh; giữa nỗi đau, Việt Nam mang đến nghĩa tình.

Nêu rõ Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, trách nhiệm lớn hơn và vị thế quốc tế cao hơn, do đó cần nâng cao năng lực, hiệu quả của công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế, Thủ tướng đề nghị phải nâng cao nhận thức về công tác cứu nạn, cứu hộ và hỗ trợ nhân đạo quốc tế; xác định đây là một bộ phận quan trọng trong năng lực quốc gia nhằm ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; là phương thức xây dựng lòng tin, thúc đẩy quan hệ đối ngoại, mở rộng hợp tác, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực, thế giới.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh; kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, y tế khẩn cấp và xử lý thảm họa…; được huấn luyện theo chuẩn mực quốc tế, có khả năng phối hợp liên ngành và ứng phó linh hoạt trong môi trường phối hợp đa quốc gia. Đồng thời, tập trung hoàn thiện cơ chế chỉ huy, điều phối và triển khai liên ngành; có cơ chế điều phối thống nhất, quy trình ra quyết định nhanh, phương án huy động lực lượng rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, kịch bản cho từng loại tình huống.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhấn mạnh phải đầu tư đồng bộ về trang thiết bị, công nghệ và hậu cần chiến lược, Thủ tướng cho biết Chính phủ cũng sẽ quan tâm tiếp tục ưu tiên đầu tư các phương tiện dò tìm nạn nhân, thiết bị cắt phá, thiết bị y tế dã chiến, phương tiện bảo hộ cá nhân; bảo đảm tốt nhất điều kiện an toàn, sức khỏe, tâm lý và hậu cần cho các cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu phải tăng cường huấn luyện, diễn tập và hợp tác quốc tế; chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc tế về quản lý thảm họa, tìm kiếm cứu nạn, đào tạo, huấn luyện, diễn tập; đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao nghiên cứu, tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm tại Venezuela để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động phòng thủ dân sự, phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai, thảm họa.

Cùng với đó, theo Thủ tướng, phải thực hiện tốt chính sách, tôn vinh xứng đáng những tập thể, cá nhân tham gia làm nhiệm vụ; cần có chế độ động viên, khen thưởng kịp thời, bảo đảm an toàn, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ tâm lý, thực hiện tốt chính sách hậu phương để các chiến sỹ yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, làm tốt công tác thông tin đối ngoại để lan tỏa hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và chuyên nghiệp.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp phát sóng bộ phim tư liệu về quá trình thực hiện nhiệm vụ của Đoàn tại Venezuela để lan tỏa ý nghĩa của những hoạt động, thể hiện tình đoàn kết của Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Chỉ rõ sức mạnh của một quốc gia không chỉ được đo bằng quy mô kinh tế, năng lực quốc phòng, trình độ công nghệ, mà còn được đo bằng năng lực chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, Thủ tướng khẳng định, cần xây dựng một Việt Nam tự cường nhưng nhân ái, bản lĩnh nhưng hòa hiếu, phát triển nhưng có trách nhiệm, hội nhập sâu rộng nhưng giữ vững bản sắc dân tộc.

Thủ tướng tin tưởng rằng, các cán bộ, chiến sỹ tiếp tục giữ vững phẩm chất cao đẹp, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, tận tụy với nhân dân, trách nhiệm với bạn bè quốc tế, chuyên nghiệp trong hành động, nhân văn trong ứng xử, kỷ luật trong tổ chức và dũng cảm trong mọi hoàn cảnh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương Đoàn công tác Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân Việt Nam hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thay mặt Đảng, Nhà nước, trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả thảm họa động đất tại Venezuela./.