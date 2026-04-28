Thủ tướng Lê Minh Hưng tri ân người có công tại Hải Phòng

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

* Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ thành phố Hải Phòng.

Trong không khí trang nghiêm thành kính, Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu nguyện tiếp bước thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực, cố gắng vượt qua mọi khó khăn, thác thức, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao; quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm; đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

* Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Tiệp, Thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hương tại Tượng đài đồng chí Nguyễn Đức Cảnh trong khuôn viên Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Tiệp. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (2/2/1908 – 31/7/1932) - Lãnh tụ lỗi lạc của phong trào cộng sản, người sáng lập tổ chức Công hội đỏ - tiền thân của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ngày nay. Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đã cống hiến tuổi xuân và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

* Thủ tướng Chính phủ đã thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hán (sinh năm 1933) ở phường Lưu Kiếm có 2 con là liệt sĩ; Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé (sinh năm 1932), hiện sinh sống tại phường Nam Đồng, có 2 con là liệt sĩ; thương binh Nguyễn Văn Tập (sinh năm 1951) có tỷ lệ thương tật 44%, hiện sinh sống tại xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đinh Thị Bé (Khu Khánh Hội, phường Nam Đồng). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Tại các nơi đến thăm, ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ tri ân sâu sắc và khẳng định Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ những cống hiến, hy sinh to lớn của người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh luôn sống vui, sống khỏe, tiếp tục là điểm tựa tinh thần, động viên con cháu trong gia đình phát huy truyền thống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển quê hương Hải Phòng và đất nước.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Hán, Đinh Thị Bé và thương binh Nguyễn Văn Tập bày tỏ xúc động, cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước đã luôn quan tâm, chăm lo đời sống cho người có công; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, phồn vinh, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tặng quà cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

* Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trao 200 suất quà (trao trực tiếp 40 suất) tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân lao động của thành phố Hải Phòng có hoàn cảnh khó khăn; động viên các gia đình khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống./.