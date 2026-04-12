Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên của Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng và nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dự Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN Dự sự kiện có các đồng chí: Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang. Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lẵng hoa chúc mừng. Cùng dự sự kiện có lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed thuộc Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương hơn 5,6 tỷ USD, chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng. Dự án sẽ hoàn thành vào cuối năm 2028, với tốc độ tối đa sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển giữa 2 địa phương xuống 5-7 lần, chỉ còn khoảng 23 phút.

Dự án đi qua 4 địa phương: Hà Nội - Bắc Ninh - Hải Phòng - Quảng Ninh với chiều dài 120,2 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435mm, điện khí hóa toàn tuyến, tốc độ tối đa lên tới 350km/h, riêng đoạn qua Hà Nội có tốc độ tối đa 120km/h.

Dự án dự kiến sử dụng thế hệ tàu cao tốc mới nhất, hiện đại nhất cùng hệ thống thông tin, tín hiệu, trang thiết bị cao cấp hàng đầu thế giới do Tập đoàn Siemens Mobility (Đức) cung cấp và sẽ từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh có điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa, Hà Nội; điểm cuối tại ga Hạ Long, Quảng Ninh. Tuyến đường sắt này sẽ đi qua 3 ga trung chuyển là Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh) và có 1 depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Michael Peter - Tổng giám đốc toàn cầu Tập đoàn Siemens Mobility khẳng định, Siemens Mobility sẽ cung cấp cho Việt Nam công nghệ tàu cao tốc chất lượng nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất đã được kiểm chứng trên khắp thế giới; cam kết đồng hành bền chặt cùng Vingroup để triển khai dự án có lợi cho cả hai bên, trong đó sẽ cùng nhau hợp tác chuyển giao công nghệ sâu rộng, cùng lắp ráp và bảo trì tàu, để tạo ra một hệ sinh thái tàu cao tốc hoàn toàn mới ở Việt Nam.

Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là một siêu dự án mang theo nhiều kỳ vọng, thể hiện năng lực và cam kết lớn của nhà đầu tư, là minh chứng rõ nét cho sự tham gia ngày càng sâu của khu vực kinh tế tư nhân vào các lĩnh vực hạ tầng then chốt của quốc gia.

Quảng Ninh cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương và nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; tập trung giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh; đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và các điều kiện cần thiết để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất.

Ông Bùi Văn Khắng cho rằng, là tuyến đường sắt tốc độ cao liên vùng đầu tiên triển khai tại Việt Nam, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh không chỉ tạo động lực mạnh mẽ cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ; mà còn có ý nghĩa đặc biệt trong việc mở ra kỷ nguyên tăng tốc, góp phần hiện thực hóa quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của Đảng, Nhà nước và Chính phủ.

Ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup - đại diện chủ đầu tư chia sẻ, việc khởi công dự án đã khẳng định quyết tâm của Vingroup đóng góp vào phát triển cơ sở hạ tầng, từng bước kiến tạo hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại chuẩn quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng sống cho người dân Việt Nam.

Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vingroup cho biết thêm, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh là dự án thứ hai do VinSpeed triển khai thực hiện. Trước đó, cuối năm 2025, VinSpeed đã chính thức động thổ tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2028. Việc liên tiếp khởi công 2 dự án đường sắt tốc độ cao tại hai miền Nam, Bắc không chỉ khẳng định năng lực vượt trội và khả năng triển khai thực tế của VinSpeed, mà còn tiên phong đặt nền móng cho sự phát triển của ngành công nghiệp đường sắt và công nghiệp hỗ trợ trị giá hàng tỷ USD, góp phần nâng tầm vị thế và năng lực cạnh tranh cho Việt Nam trên trường quốc tế.

T Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu khởi công Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện nghi thức chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, tin tưởng dự án sẽ về đúng hẹn, tạo động lực cho giai đoạn phát triển mới của cả vùng, góp phần đưa đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc; đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no./.