Thủ tướng Lê Minh Hưng: Quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 dưới hình thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, kết nối trực tuyến với điểm cầu 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chỉ đạo hội nghị.

Kinh tế - xã hội 6 tháng đạt nhiều kết quả tích cực

Hội nghị đánh giá, trong bối cảnh khó khăn, thách thức đan xen với thời cơ, thuận lợi nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là xung đột tại Trung Đông, biến động chính sách của các nền kinh tế lớn và yêu cầu tăng trưởng rất cao, quán triệt chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm; ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội quý II và 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, tiếp tục là điểm sáng của khu vực và thế giới.

Tăng trưởng GDP quý II/2026 của cả nước tăng 8,39% so với cùng kỳ và 6 tháng ước đạt 8,18%, cao nhất từ năm 2011 đến nay, trong đó khối công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào tăng trưởng. Có 9 địa phương tăng trưởng hai con số. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng tích cực hơn so với thời điểm tháng 5. Một trong những điểm sáng nổi bật nhất của bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm là sự phục hồi mạnh mẽ của ngành công nghiệp. Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 9,86%, đóng góp 40,35% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,23%, tiếp tục giữ vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng nhất. Khách quốc tế đạt kỷ lục 12,25 triệu lượt, tăng gần 14,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt thêm 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%.

Cùng với đó, thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD. Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục là điểm sáng, trong đó vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 34,65 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước; vốn FDI thực hiện 6 tháng đầu năm ước đạt 13,03 tỷ USD, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 5 năm qua. Doanh nghiệp thành lập mới và quay lại hoạt động tăng cao hơn số rút khỏi thị trường, phản ánh niềm tin doanh nghiệp và nhà đầu tư đối với triển vọng phát triển của đất nước.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước, bình quân 6 tháng tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,12%. Việc lạm phát cơ bản thấp hơn CPI bình quân cho thấy áp lực tăng giá chủ yếu đến từ các nhóm hàng có biến động mạnh như xăng dầu, gas và thực phẩm, thay vì xuất phát từ xu hướng tăng giá mang tính nền của toàn bộ nền kinh tế. Đây là tín hiệu cho thấy các cân đối vĩ mô cơ bản vẫn được duy trì ổn định.

Phát triển hạ tầng có nhiều đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chính sách nhà ở có nhiều định hướng mới, phù hợp như phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách... Các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài được quyết liệt xử lý.

Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn; từng bước khơi thông nguồn lực cho phát triển, theo ước tính đã cắt giảm khoảng 53% thời gian và 55% chi phí tuân thủ.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới, nhất là trong phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ chiến lược và các ngành kinh tế số, Trung tâm dữ liệu quốc gia đã đi vào vận hành, Đề án 06 được đổi mới, triển khai mạnh mẽ, lan tỏa tới hầu hết các ngành, lĩnh vực và mọi mặt đời sống xã hội. Số lượng và chất lượng dịch vụ công trực tuyến được tăng lên.



Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, nhất là chăm lo người có công, hộ nghèo, đối tượng yếu thế, giáo dục, y tế và đời sống nhân dân. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường trên nhiều mặt; an ninh chính trị được giữ vững. Hoạt động đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và huy động nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra những hạn chế, khó khăn, thách thức, trong đó tăng trưởng kinh tế vẫn đưa đạt mục tiêu đề ra, tăng trưởng cũng chưa lan tỏa đồng đều; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, các chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm so với yêu cầu; môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển, thời gian và chi phí cho thủ tục còn cao.

Tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật những kết quả tích cực mà đất nước đã đạt từ đầu năm đến nay, cũng như chỉ ra những hạn chế, khó khăn cần khắc phục; đồng thời nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện thời gian tới.

Tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ chiến lược

Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phát biểu bế mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh những chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước thực sự là nguồn động viên, khích lệ to lớn; là những định hướng xuyên suốt cho Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030.

Với tinh thần “biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả”, Thủ tướng đề nghị người đứng đầu các bộ, cơ quan, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để ứng phó và khắc phục, giải quyết triệt để các hạn chế, khó khăn, thách thức và tập trung thực hiện có chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo.

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu các bộ ngành, địa phương quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, các chỉ đạo của Bộ Chính trị, đặc biệt là 10 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Kết luận 18 của Hội nghị Trung ương 2, trong đó tập trung cao độ và quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2026. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện nội dung, chuẩn bị tốt hồ sơ, tài liệu các dự án Luật, Nghị quyết trình Quốc hội.

Nêu rõ Chính phủ đã cập nhật kịch bản tăng trưởng và công tác chỉ đạo điều hành, Thủ tướng nêu bật sự kiên định và quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và cả giai đoạn 2026-2030 đạt hai con số cùng với yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Chính phủ yêu cầu các bộ, các địa phương nâng cao năng lực, tổ chức thực hiện những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, đặc biệt là các địa phương có tốc độ tăng trưởng thấp cần phải rà soát kỹ kịch bản theo chỉ đạo của Chính phủ để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ đột phá, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và tiến độ cụ thể cho các ngành các cấp, gắn với công tác kiểm tra tổ chức thực hiện. Ngành nào, địa phương nào đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm thì tiếp tục phấn đấu đạt mức cao hơn; các ngành, địa phương chưa đạt thì phải quyết tâm hoàn thành, nhất là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các động lực tăng trưởng.

Thủ tướng chỉ đạo phải đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công, nhất là các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia về giao thông đường bộ, đường sắt, sân bay, điện, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, các dự án phục vụ APEC 2027; sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê có quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu của công nhân, người lao động. Đặc biệt Chính phủ nhấn mạnh cắt giảm việc phân bổ vốn đầu tư công đối với các bộ, địa phương mà giải ngân chậm và không đạt tiến độ, đồng thời khẳng định đây là tiêu chí định lượng để đánh giá bố trí cán bộ. Ngoài ra, phải tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống trên các lĩnh vực cụ thể mà Chính phủ đã chỉ đạo; chú trọng xử lý hiệu quả các dự án, vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Cùng với đó, Thủ tướng lưu ý phải tạo đột phá ở các động lực tăng trưởng mới thông qua thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa nghiên cứu, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; khẩn trương ban hành Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số; hoàn thành xây dựng, làm sạch, chuẩn hóa và kết nối các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; đồng thời đẩy nhanh triển khai để có kết quả các sản phẩm, công nghệ chiến lược phục vụ cho tăng trưởng các ngành, lĩnh vực; và đặc biệt trong năm 2026 phải có kết quả, sản phẩm cụ thể và có giá trị.

Thủ tướng khẳng định, các nhiệm vụ trọng tâm nói trên sẽ quyết định việc thực hiện thành công mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và quan trọng hơn là tạo tiền đề và cơ sở cho chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, cũng như chuyển đổi mô hình phát triển đất nước trong thời gian tới.

Nhằm chuẩn bị tốt cho năm học mới 2026-2027 theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng chỉ đạo các đồng chí Bí thư tỉnh ủy, thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp làm việc với ngành giáo dục để chỉ đạo cụ thể hóa, triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị cùng các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về công tác chuẩn bị năm học mới, bảo đảm tạo chuyển biến thực chất, rõ kết quả trong từng nhà trường, từng địa phương, nhất là về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, điều kiện học tập của học sinh và chất lượng giáo dục.

Thủ tướng cũng yêu cầu tích cực thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; triển khai có hiệu quả công tác khám bệnh miễn phí cho người dân; vận hành hiệu quả Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và trước 10/7 đưa Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 vào hoạt động. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị - xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; củng cố quốc phòng, an ninh; chủ động trong đối ngoại và hội nhập quốc tế và thực hiện hiệu quả các cam kết, thỏa thuận với các nước, các đối tác; tăng cường thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin và khát vọng phát triển đất nước của mọi tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; sự đồng hành, ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế với các hoạt động của Chính phủ./.